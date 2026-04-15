Kein König Pilsener mehr: Bierkönig an der Playa de Palma wechselt das Bier

Der Bierkönig an der Playa de Palma wechselt zur neuen Saison den Bierlieferanten. Wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (15.4.) hervorgeht, ist die Brauerei Krombacher ab dem 16. April 2026 exklusiver Bierpartner der Partylocation. Nach Unternehmensangaben endet damit eine mehr als 30-jährige Zusammenarbeit mit dem bisherigen Anbieter.

Künftig sollen im Bierkönig vor allem Krombacher Pils und Krombacher Weizen ausgeschenkt werden. Die Betreiber verweisen auf die Größe der Anlage mit 20 Theken, rund 250 Zapfhähnen und etwa zwei Kilometern Bierleitungen. An Spitzentagen zähle die Location nach eigenen Angaben bis zu 20.000 Gäste.

Das sagen die Verantwortlichen dazu

Für Krombacher ist die Kooperation Teil des Ausbaus der Präsenz auf Mallorca. „Die Partnerschaft mit dem Bierkönig stellt gemeinsame Momente in den Mittelpunkt“, wird Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei, in der Mitteilung zitiert. Mallorca sei für viele Menschen aus Deutschland ein wichtiger Urlaubsort, der Bierkönig ein bekannter Treffpunkt zum Feiern.

Auch beim Bierkönig wird die Zusammenarbeit als strategisch wichtig bewertet. „Mit Krombacher gewinnen wir einen Partner, der für Qualität, Markenstärke und große Bierkompetenz steht“, erklärt Kristin Langer, Pressesprecherin des Bierkönigs. Ziel sei es, den Bierkönig „als eine der führenden Party-Locations auf Mallorca weiterzuentwickeln“.

Die neue Partnerschaft beginnt zeitgleich mit abgeschlossenen Umbau- und Renovierungsarbeiten im älteren Bereich des Bierkönigs. Laut Mitteilung wurden Theken versetzt, Bühnenbereiche modernisiert und LED-Bildschirme installiert. Zudem seien Sicherheits- und Besucherführungskonzepte überarbeitet worden. Die „charakteristische Struktur der Location“ bleibe dabei erhalten, heißt es.

Werbeaktionen geplant

Krombacher kündigt an, die Zusammenarbeit auch für Werbeaktionen vor Ort zu nutzen. Geplant seien unter anderem eine Kamera-Aktion im Lokal, Torwandschießen im Außenbereich, Co-Branding auf Bierkrügen sowie Gewinnspiele über die App des Unternehmens. Als Teil der Kampagne sollen auch Influencerin Hannifu und der Partyschlagersänger Kreisligalegende eingebunden werden.

Auch die Bierkönig-Gruppe spricht von einer langfristig angelegten Kooperation. Angaben zu finanziellen Details machen die Unternehmen in der Mitteilung nicht.