Nachfolger für Showbühne in Palma steht offenbar fest: Aus dem Lío wird das Fitz Mallorca

Die wohl berühmteste Adresse am Paseo Marítimo von Palma hat einen neuen Betreiber. Im Gebäude des ehemaligen Tito's, in dem sich in den vergangenen Jahren die Showbühne Lío befand, eröffnet in den kommenden Wochen der Club Fitz Mallorca.

Alberto Hidalgo, CEO der Betreibergruppe Grupo Sounds, kündigte die Eröffnung des neuen Clubs in den sozialen Netzwerken an. Auf der Website des Clubs kann man sich auf eine Vorverkaufsliste eintragen. Zwar gab es bislang keine offizielle Mitteilung über den Standort von Fitz Mallorca, doch andere Veröffentlichungen des Managers zeigen das Gebäude des Tito’s mit dem Kommentar: „Wir sind gekommen, um zu arbeiten.“ Die Grupo Sounds, die während der Pandemie gegründet wurde, betreibt mehrere Nachtlokale, darunter Fitz Madrid, Vandido, Bonded, Fitz Marbella, Teatro Barceló sowie das Restaurant Dospassos.

Ende des Lío seit Januar bekannt

Dass das Lío nicht weiterbestehen wird, gilt seit Januar als ausgemacht. Damals wurde bekannt, dass die Betreiber einen "Expediente de Regulación de Empleo" (ERE) beantragt hatten. Dabei handelt es sich um ein arbeitsrechtliches Verfahren, mit dem Teile oder auch die gesamte Belegschaft entlassen werden können. Das Unternehmen selbst wollte sich damals nicht direkt äußern.

Das Lío Mallorca hatte im August 2023 eröffnet. Das Konzept schien ideal für den Paseo Marítimo: Das Publikum genießt eine bunte Show mit Musik und Tanz, während es ein Menü von Sternekoch Andreu Genestra serviert bekommt. Sobald das Essen abgeschlossen ist, werden die Tische abgeräumt, und zu der Musik eines DJs kann die Nacht durchgetanzt werden. Was bereits unter anderem auf Ibiza und Mykonos funktioniert hatte, sollte nun auch auf Mallorca zum Erfolg werden.

Dennoch sollte es nichts werden. Der eigentlich für sein Nachtleben bekannte Paseo Marítimo befand sich monatelang im Umbau, die Parkplatzsituation galt als kritisch. Und die Saison war kurz: Als Club öffnete das Lío von April bis Oktober, die Show allerdings lief nur von Mitte Mai bis Anfang Oktober. Hinzu kam der Umsatzrückgang, den viele Gastronomen und Clubbetreiber in der vergangenen Saison beklagten.

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