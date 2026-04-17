Nach langjähriger Pause: Der neue Social Club öffnet bereits im Juni am Paseo Marítimo seine Türen für Partygäste

Nach knapp drei Jahren Schließzeit öffnet der Social Club wieder seine Türen. Die bekannte Diskothek am Paseo Marítimo bekommt nach der langjährigen Pause auch neue Räumlichkeiten. Die Renovierungen dazu wurden kürzlich abgeschlossen. Und auch ein festes Datum steht schon fest, an dem Party-Freunde die Tanzfläche des Clubs erstmals wieder betreten können: Am 30. Juni startet der Club in seine neue Etappe und wird das Nachtleben in Palma wieder bereichern.

Neuer Standort

Der neue Social Club wird dabei nicht nur die Räumlichkeiten der ebenfalls bekannten Diskothek Victoria übernehmen – also deren Eingangsbereich und die gesamte Innenfläche –, sondern auch das gesamte Erdgeschoss des Hotels der Meliá-Kette. Dort wird das neue Ausgeh-Lokal durch das Ambiente einer Lounge-Bar ergänzt, die ebenfalls in Kürze eröffnet wird, wie Unternehmensvertreter am Donnerstag (16.4.) bekanntgaben.

So soll es im neuen Club aussehen. / Social Club

Elegantes und intimes Ambiente

Der neue Club soll ein “elegantes, intimes und raffiniertes” Ambiente widerspiegeln. Der Aufbau ähnelt dabei dem alten Club: Es gibt mehrere abgegrenzte Bereiche. Darunter einen Hauptsaal, der das Zentrum für die Partygäste sein soll, ein intimerer Saal für ausgewählte Veranstaltungen sowie eine elegante Cocktailbar und ein exklusiver VIP-Salon mit persönlichem Tischservice und eigenen Toiletten. Bereits jetzt hat die Diskothek ihr Veranstaltungsprogramm bis Anfang September vorgestellt, auch Tickets sind bereits erhältlich.

Schließung aufgrund von Bauarbeiten

Der Social Club öffnete im Sommer 2017 zum ersten Mal seine Türen und bezog die Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels Mediterráneo. Der frühere Social Club befand sich zwischen den Fahrbahnen des Paseo Marítimo. Er verfügte über einen besonderen Zugang über eine Brücke, die zum Hotel Gran Meliá Victoria führte. Diese galt vielen als historisches Wahrzeichen, da sie die Veränderung repräsentierte, die die erste Meereslinie von Palma in den vergangenen 100 Jahren erfahren hat. Im Zuge der andauernden Bauarbeiten am Paseo Marítimo entschied die Stadtverwaltung im Oktober 2024, die Brücke abzureißen. Es seien nicht genügend Kriterien erfüllt, um die Brücke als Denkmal schützen zu lassen, hieß es zur Begründung. Kurz darauf wurde auch das vorläufige Aus des Social Club bekanntgegeben.

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