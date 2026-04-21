Capital Bra und Haftbefehl auf Mallorca: Wann die beiden deutschen Rapper im Megapark auftreten
Der Megapark startet am Donnerstag (23.4.) in die Saison 2026. Neben Ballermann-Stars wie Mickie Krause, Isi Glück und Mia Julia stehen mit Haftbefehl und Capital Bra auch zwei Rapper im Line-up
Nach dem Bierkönig feiert diese Woche auch der Megapark sein Opening für die anstehende Saison 2026. Am Donnerstag (23.4.) geht die viertägige Party los. Neben den üblichen Ballermann-Sängern Mickie Krause, Isi Glück oder Mia Julia stechen im Line-up besonders die beiden Rapper Haftbefehl und Capital Bra hervor.
Wie ein Megapark-Sprecher der MZ verriet, treten die Rapper am Freitag (Haftbefehl) und am Samstag (Capital Bra) jeweils gegen 22 Uhr an der Playa de Palma auf. Für Haftbefehl ist es das Debüt an der Playa de Palma, Capital Bra war bereits beim Closing im vergangenen Jahr dabei.
Netflix-Doku und Drogenprobleme
Beide Rapper sind gefragte Künstler in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat Haftbefehl mit seiner Netflix-Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story" viel Aufmerksamkeit erregt. In der Doku wird erzählt, wie es der Rapper von der Straße bis aufs Podium der Charts geschafft hat und auch davon, wie er anschließend tief stürzte. Jahrelang litt der Rapper an einer schweren Kokainsucht, die ihn auch fast das Leben kostete. Die Doku landete sofort nach ihrem Erscheinen an der Spitze des deutschen Netflix-Rankings - und hielt sich auch eine ganze Woche auf Platz 1. Nun wagt der Rapper den Sprung an den Ballermann.
Bei Capital Bra gilt es noch abzuwarten, wie er sich am kommenden Wochenende fühlt. Der Musiker warf in der Nacht auf Montag (20.4.) einen Drogencocktail bestehend aus Xanax, Tilidin und Kokain ein. Im Anschluss irrte er durch Berlin und kam ins Krankenhaus. Der Rapper hatte währenddessen einen Livestream für die sozialen Medien laufen. "Ich bin froh, dass ich noch lebe", schrieb, Vladyslav Balovatsky, wie Capital Bra eigentlich heißt, auf Instagram. Dort bestätigte er auch den Auftritt im Megapark.
Bei beiden Konzerten lohnt sich ein rechtzeitiges Erscheinen. Schon beim Bierkönig kam es beim Opening zu zwischenzeitlichen Einlassstopps.
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