Over Club in Palma: Wie Mallorcas Elektro-Szene hier ein neues Zuhause findet

Gegen halb eins könnte leicht der Eindruck entstehen, dass die Party draußen auf der Straße stattfindet. In kleinen Grüppchen stehen die Leute an der breiten Straße im Gewerbegebiet Son Rossinyol an ihren Autos. Sie trinken, sie hören Musik, unterhalten sich darüber, mit welcher körperlichen Frische man am folgenden Mittag wohl auf dem Fußballplatz stehen wird. Gelächter. Die Türsteher vor dem großen schwarzen Gebäude haben noch wenig zu tun. Auch sie unterhalten sich. Über ihnen leuchtet in großen blauen Buchstaben der Name des Clubs, den sie bewachen: Over.

Manu Sánchez empfängt in den kargen Büroräumen, die sich hinter einem Labyrinth aus Treppen und Gängen verstecken. Von hinter der Wand wummern die Bässe aus dem Club ins Büro. Der 39-Jährige ist als DJ und Veranstalter ein Veteran in der mallorquinischen Elektro-Szene. Er hat unter anderem das Festival Origen und die Partyreihe Danzú mitbegründet. Das Over ist das neue Projekt. Mehrere Investoren haben es vorangetrieben. Sánchez ist der künstlerische Leiter.

"Unabhängig davon, wer an diesem Abend auflegt"

Der Club hat im Dezember 2025 eröffnet. Die Mission: Mallorcas Elektro-Szene wieder einen Ort zu geben, an dem man für die Musik zusammenkommen kann – „wo die Leute der Insel hingehen, unabhängig davon, wer an diesem Abend auflegt“. Das bedeute natürlich nicht, dass keine Urlauber erwünscht seien, betont er gleich mehrfach. Vielmehr heißt es: Der Club ist das ganze Jahr offen. Das Programm richtet man nicht danach aus, was Urlaubern gefallen könnte. Sondern nach künstlerischen Kriterien.

Hier wird richtig gefeiert: der Over Club auf Mallorca. / MARINA BAEZA

Gegen kurz nach eins füllt sich die Tanzfläche immer mehr. An diesem Abend legen drei DJs auf, die sonst bei den „Pyramid“-Partys im Amnesia auf Ibiza auflegen. Der Raum ist auf Tausend Leute angelegt. Am hinteren Ende steht die Bühne, auf der gerade die auf Mallorca lebende DJ Belucha auflegt. Wie in Clubs so üblich, gibt es um das breite DJ-Pult herum einen Bereich, in dem Gäste, die draufzahlen, tanzen können. Hinter der Bühne prangt eine große Leinwand.

An eine der Wände schmiegt sich die geschmackvoll designte Bar. Oben an der Decke und entlang der Wände befinden sich die Elemente für die eindrucksvolle Lichtshow. Alles in diesem Club macht den Eindruck, dass es mit einem scharfen Auge fürs Detail eingerichtet wurde. Gleichzeitig hat man nicht den Eindruck, dass sich die Innenarchitektur dem Gast aufdrängt. Alles ist schick, aber vor allem funktional. Die Funktion: Die Leute zum Tanzen zu bringen.

Und tatsächlich. Die Menschen hier scheinen vor allem dafür hier zu sein. Die Blicke richten sich nicht alle automatisch zum DJ und zur Leinwand. Die wenigsten haben ihr Handy in der Hand. Und im Gegensatz zu vielen anderen Events mit elektronischer Musik wippen die Gäste nicht nur lustlos im Takt. Manche tanzen. So richtig. So als ob ihnen niemand zuschauen würde.

Mischung aus lokalen Künstlern und internationalen Stars

Das Programm ist eine bunte Mischung aus lokalen Künstlern und internationalen Stars. Der April ist vergleichsweise deutsch geprägt. Anfang des Monats war Loco Dice da. Am Freitag (24.4.) steht die Frankfurter Techno-Legende Chris Liebing am Mischpult. Am Abend darauf bedient mit Sven Väth wohl einer der bekanntesten deutschen Vertreter der Szene die Plattenteller.

Sven Väth legte zuletzt vor drei Jahren beim Mallorca Live Festival auf Mallorca auf. / Mallorca Live Festival

Manu Sánchez sagt, die Clubkrise, die sich in Städten wie Berlin breitmacht, habe die Insel nicht so erfasst. „Klar, gerade die jungen Leute haben wenig Geld für Freizeit. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass das Interesse weiter groß ist.“ Ein Vorteil für den Over Club sei die Erfahrung. „Wir machen das schon seit über 20 Jahren. In den vergangenen Jahren sind die Menschen extra hingefahren, wenn sie wussten, dass wir auftreten. Jetzt wissen sie, wo sie uns finden.“

Over Club C/. Gremi de Passamers, 17 Chris Liebing, 24.4., 0 Uhr, Tickets ab 12 Euro Sven Väth, 25.4., 0 Uhr, Tickets ab 35 Euro Infos und Karten: overclub.es

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