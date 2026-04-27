Während Corona Party mit Mallorca-Urlaubern gefeiert: Bar in Santa Ponça zur Höchststrafe verdonnert

Die Mutter aller Corona-Strafen: Das Oberste Gericht der Balearen hat die höchste Geldstrafe bestätigt, die bislang gegen eine Bar auf Mallorca wegen wiederholter Verstöße gegen die Corona-Regeln verhängt worden war. Der Betreiber des Lokals "Manhattan’s" in der Calle Ramón de Moncada in Santa Ponça muss 211.301 Euro zahlen.

Die Strafe geht auf vier Protokolle der Lokalpolizei Calvià zurück. Beamte hatten die bei Urlaubern beliebte Bar im Sommer 2021 mehrfach besucht. Zu dieser Zeit galten wegen der hohen Ansteckungszahlen strenge Auflagen für öffentlich zugängliche Betriebe.

Was die Beamten bei den Besuchen vorfanden

Die erste Kontrolle fand am 17. Juli 2021 statt. Dabei stellten die Beamten fest, dass im Lokal kein damals vorgeschriebener CO₂-Messer zur Kontrolle der Luftqualität vorhanden war. Auch ein Schild mit der zulässigen Kapazität der Außenterrasse fehlte. Zudem trug ein Kellner keine Maske, und der vorgeschriebene Abstand zwischen den Gruppen wurde nicht eingehalten.

Bei einer weiteren Kontrolle zwei Tage später fanden die Beamten deutlich gravierendere Verstöße vor: Im Inneren der Bar tanzten rund 90 Urlauber, niemand trug eine Maske, Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten. Allein dafür verhängte die Balearen-Regierung eine Strafe von 80.000 Euro.

Trotz der Warnungen hielt sich der Betreiber weiterhin nicht an die Vorschriften. In der Nacht zum 1. August kontrollierte die Lokalpolizei Calvià das Lokal erneut. Zugelassen waren damals 26 Personen im Innenbereich, anwesend waren jedoch rund 50. Eine CO₂-Messung ergab deutlich zu hohe Werte. Zudem waren die Türen geschlossen, was das Ansteckungsrisiko zusätzlich erhöhte. Mehrere Gäste tanzten ohne Maske, andere saßen an der Bar, ohne den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten.

Hinzu kam, dass Lokale dieser Art zu jener Zeit um Mitternacht schließen mussten. Als die Beamten eintrafen, war diese Uhrzeit bereits überschritten. Trotzdem lief der Betrieb weiter, und es wurden weiterhin Getränke an Urlauber ausgeschenkt.

Am 19. August 2021 folgte eine vierte Kontrolle. Auch dabei stellten die Polizisten erneut ähnliche Verstöße fest: Gäste tanzten ohne Maske, Abstände wurden nicht eingehalten, Tische und Stühle waren entfernt worden, um Platz zum Tanzen zu schaffen.

Betrieb geschlossen

Wegen der wiederholten Verstöße gegen die Corona-Auflagen ordnete die Balearen-Regierung über die Generaldirektion für Notfälle schließlich die vorsorgliche Schließung des Betriebs an. Mittlerweile ist es laut Google Maps erneut geöffnet.

Das Gericht begründet die hohe Strafe unter anderem damit, dass sich Mallorca zum Zeitpunkt der Verstöße auf Corona-Warnstufe 4 befand. Damit habe eine extreme Gefährdung der öffentlichen Gesundheit bestanden. /slr