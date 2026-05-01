"Leute standen bis auf die andere Straßenseite": Krümels Stadl feiert trotz Baustelle gelungenes Opening

Nach der Playa de Palma mit den Openings des Bierkönigs und Megaparks ist die Partysaison nun auch im Südwesten Mallorcas losgegangen. „Krümels Stadl" feierte am Donnerstag (30.4.) den ersten Teil der zweitägigen Eröffnung. Wirtin Marion Pfaff zeigte sich gegenüber der MZ erleichtert, dass die Baustelle in Peguera die Kundschaft nicht fernhielt.

"Ich war die ganze Nacht nur am Rennen. Es war ein großartiges Event. Das Lokal war rappelvoll", sagt Krümel. „Ich hatte befürchtet, dass wegen der Baustelle die Laufkundschaft ausbleibt. Aber die Leute standen bis auf die andere Straßenseite."

Auch Jörg Dahlmann kam in einem schicken Outfit zum Opening. / Pfaff

Stand die Wirtin am ersten Tag des Openings noch selbst auf der Bühne, wird sie am Freitag (1.5.) eher ein paar Meter weiter in ihrem neuen Lokal "Schatzi" anzutreffen sein. In „Krümels Stadl" treten derweil Schlagersänger auf. "Wir präsentieren im Schatzi die neue Küche", sagt Pfaff, die eigentlich Ernährungsberaterin ist. "Die neue Karte setzt auf frische Produkte und geht auf die Bedürfnisse der Frau ein." Die Männer sollen dabei nicht außen vor bleiben. Nach dem Abendessen verwandelt sich das Restaurant in einen Club. "Ich werde auf zwei Hochzeiten tanzen müssen", sagt die Wirtin, auf ihren Stadl, der in unmittelbarer Nähe liegt, Bezug nehmen.

Seit 2011 mit dem Stadl in Peguera

Das "Schatzi" ist im ehemaligen Restaurant "La Tasca" am Bulevar in Peguera entstanden. Der neue Laden der Pfaffs, in dem es gute deutsche Küche geben soll, soll keine Konkurrenz zum Stadl sein, sondern eher ein ergänzendes Angebot zum Stadl. Krümels

Stadl existiert schon seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn und lebt in der Nähe von Peguera.