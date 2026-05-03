Polizeieinsatz vor dem Bierkönig: Sechs Beamte müssen Randalierer zu Boden bringen

Randale vor dem Bierkönig: In der Nacht von Samstag (2.5.) auf Sonntag kam es gegen 0.25 Uhr auf der Schinkenstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein etwa 25-jähriger Mann soll mit einer Flasche andere Ballermann-Urlauber verletzt haben sowie Beamte der Nationalpolizei bedroht haben. Der Randalierer musste schließlich von mehreren Beamten zu Boden gebracht und festgenommen werden, wie ein Sprecher der Nationalpolizei am Sonntag mitteilte.

Was ist passiert?

Der etwa 25-jährige Deutsche befand sich vor dem Bierkönig und sorgte dort für Randale: Mit einer Flasche ging er auf andere Personen los und verletzte dabei andere Ballermann-Urlauber. Daraufhin rückten mehrere Beamte in einem Streifenwagen an, um den Mann zu beruhigen. Dieser hatte die Flasche mittlerweile zerbrochen und bedrohte Menschen mit den scharfen Glasscherben.

Als die Beamten versuchten, ihn zu beruhigen, soll er auch sie mit der kaputten Flasche bedroht haben. Laut Zeugenaussagen vor Ort soll der Randalierer zudem einen Streifenwagen mit einer Glasflasche beworfen haben.

Die Beamten riefen weitere Unterstützung. Kurz darauf fuhren mehrere Streifenwagen auf die rappelvolle Schinkenstraße. Laut dem Sprecher der Nationalpolizei waren insgesamt zwischen vier und sechs Streifen bei dem Vorfall im Einsatz. Etwa sechs Beamte konnten den Randalierer schließlich überwältigen. Daraufhin wurde er in einen Streifenwagen gesetzt und zur Polizeiwache gebracht. Der etwa 25-Jährige verbrachte dort die Nacht.

Mehrere Beamte mussten den Mann zu Boden bringen. / Tobias Beck

Drogen im Spiel

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in einer seiner Hosentaschen mutmaßlich Ecstasy. Der Mann soll bei seiner Festnahme unkontrolliert und sehr aggressiv gewirkt haben. Dem Ballermann-Urlauber werden Körperverletzung sowie tätlicher Angriff auf Beamte vorgeworfen. Untersuchungshaft droht ihm in diesem Fall nicht.