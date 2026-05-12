Heldenhafter Einsatz auf Mallorca: Ballermann-Sängerin Melanie Müller rettet einem Urlauber das Leben

Heldenhafter Einsatz von Melanie Müller: Die Ballermann-Sängerin hat am vergangenen Freitag (8.5.) einem Mann das Leben gerettet. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.26 Uhr in der Diskothek "Bolero" an der Playa de Palma. Kurz nach dem Auftritt von Menderes Bagci, einem aus der TV-Sendung "DSDS" bekannten Sänger, brach ein Mann mittleren Alters plötzlich auf der Tanzfläche mit Herzstillstand zusammen.

Erst herrschte Konfusion im Nachtclub, die direkt neben dem „Oberbayern“ liegt. Nur wenige Gäste erkannten den Ernst der Situation. Mindestens einer leitete im laufenden Betrieb Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Schließlich kam Melanie Müller, vor ihrem geplanten Auftritt, im Bühnenoutfit hinzu und zeigte spontane Führungsstärke.

So bewirbt das Bolero die Auftritte von Melanie Müller. / Ingo Wohlfeil

Melanie Müller lässt den Saal räumen

Nachdem die Sängerin von einem Gast informiert wurde, sorgte sie lautstark für ein sofortiges Ende der Musik. Dann ließ sie mit Hilfe der Security den Saal räumen und wechselte sie sich mit dem Ersthelfer bei der Herz-Rhythmus-Massage ab, bis der Notarzt ein paar Minuten später eintraf. Die Ortspolizei bestätigte auf MZ-Anfrage sowohl den nächtlichen Einsatz als auch die erfolgreiche Reanimation durch Gäste im Lokal.

Der Urlauber wurde mit der Ambulanz ins Krankenhaus Son Llatzer in Palma gebracht, wo er sich nach MZ-Informationen immer noch in Behandlung befindet. Zeugenaussagen zufolge soll er erst kurz vor dem Zwischenfall auf Mallorca gelandet sein.

Das Bolero liegt direkt neben dem Oberbayern an der Playa de Palma. / Ingo Wohlfeil

Das sagt die Sängerin

Auf Nachfrage bestätigt Melanie Müller den dramatischen Hergang. Diese Momente beschäftigten sie nachhaltig, erklärte sie. Demnach habe sie auf dem Brustkorb des Mannes gelegen und immer wieder gepresst, bis das Herz schließlich erneut zu schlagen begann. Die Sängerin erklärte, sie besuche regelmäßig Erste-Hilfe- Kurse und habe sogar einen Defibrillator im Auto, falls mal etwas passieren sollte, beispielsweise mit den Kindern. „Ich würde mir wünschen, dass es so ein Gerät verpflichtend in jedem Club gibt“.

Der Auftritt von Müller im Bolero fand anschließend wie geplant statt.

Abonnieren, um zu lesen