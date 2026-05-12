Kati Winter

Mit dem Bus entlang der Playa de Palma: Die besten Stopps zwischen Balneario 0 und 6

Die Linie 25 der EMT fährt direkt an der Playa de Palma entlang. Am Balneario 0 ist es noch vergleichsweise ruhig: Palmen spenden Schatten, der Strand ist breit, die Stimmung entspannt. An den Balnearios 1 bis 3 wird der Strand deutlich schmaler. Rund um Balneario 4 öffnet er sich wieder – ein breiter Abschnitt, der sich besonders gut für Wassersport eignet. Je näher man den Balnearios 5 und 6 kommt, desto lebhafter wird es. Man ist am Ballermann angekommen.