"24 Stunden Ballermann" mit Promis: RTL zeigt Doku zum bekanntesten Strandabschnitt von Mallorca
Die Doku, in der etwa auch Ikke Hüftgold zu sehen ist, läuft am Montagabend (1.6.)
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Auf der Höhe des Balneario Sechs ist die Partysaison derzeit schon in vollem Gange. Passend dazu zeigt der Privatsender RTL am Montagabend (1.6.) um 22.30 Uhr eine 40-minütige Doku über den Ballermann. In der Ankündigung liest man:
"24 Stunden Ballermann – hautnah und mittendrin. Wenn die Sonne über El Arenal aufgeht, beginnt ein Tag voller Party, Trubel und Träume: "24 Stunden Ballermann" begleitet Partystammgäste, Stars wie Schäfer Heinrich, Ikke Hüftgold und Marry sowie Newcomer auf der Bühne und die Menschen hinter den Kulissen der kultigsten Kneipen und Restaurants." /sw
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