"24 Stunden Ballermann" mit Promis: RTL zeigt Doku zum bekanntesten Strandabschnitt von Mallorca

Auf der Höhe des Balneario Sechs ist die Partysaison derzeit schon in vollem Gange. Passend dazu zeigt der Privatsender RTL am Montagabend (1.6.) um 22.30 Uhr eine 40-minütige Doku über den Ballermann. In der Ankündigung liest man:

"24 Stunden Ballermann – hautnah und mittendrin. Wenn die Sonne über El Arenal aufgeht, beginnt ein Tag voller Party, Trubel und Träume: "24 Stunden Ballermann" begleitet Partystammgäste, Stars wie Schäfer Heinrich, Ikke Hüftgold und Marry sowie Newcomer auf der Bühne und die Menschen hinter den Kulissen der kultigsten Kneipen und Restaurants." /sw