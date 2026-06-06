Wander-Boom auf Mallorca: Diese Wanderhütten waren im Frühjahr 2026 besonders beliebt

Das Interesse am Wandern und am Naturtourismus auf Mallorca wächst weiter. Das bestätigen die Belegungsdaten der Wanderhütten des Inselrats. Während der Hochsaison im Frühjahr dieses Jahres, also im März, April und Mai nutzten insgesamt 17.443 Besucher die sogenannten "refugios". Im selben Zeitraum im Vorjahr waren es nur 16.138 Menschen - also acht Prozent weniger.

"Hervorragende Saison"

Auch die Zahl der Übernachtungen stieg an: 1.305 mehr als im Frühjahr 2025 wurden in diesem Jahr verzeichnet. Besonders beliebt waren dieses Jahr die Wanderhütte Son'Amer mit 3.753 Aufenthalten, Tossals Verds mit 3.085 Aufenthalten und Galatzó mit 2.821 Aufenthalten. Das "refugio" Muleta zählte 2.694 gebuchte Übernachtungen, Can Boi 2.626, Pont Romà 2.304 und Coma d'en Vidal 150. Alle sieben vom Inselrat verwalteten Schutzhütten befinden sich auf öffentlichen Fincas und bieten insgesamt 264 Plätze.

Bei einem Besuch der Schutzhütte Galatzó hob der zweite Vizepräsident und Inselrat für Umwelt, ländlichen Raum und Sport, Pedro Bestard am Samstag (6.6.) „die hervorragende Frühjahrssaison dieses Jahres hervor, die die gute Aufnahme bestätigt, die diese Einrichtungen bei den Tausenden nationalen und internationalen Besuchern finden, die die Schätze der Serra de Tramuntana kennenlernen möchten: Tradition, Natur und Landschaft“.

Juni festigt sein Wachstum

Die Reservierungen für den Monat Juni deuten auf eine Verlängerung der Hochsaison hin und verstärken einen Trend, der in den letzten Jahren zu beobachten ist: die schrittweise Angleichung dieses Monats an die traditionell von Wanderern am stärksten frequentierten Zeiträume.

Konkret erreichen die für Juni registrierten Reservierungen 3.924 belegte Plätze, gegenüber 3.042 im selben Monat des Jahres 2024. Das entspricht einem Anstieg von 29 Prozent. Neben dem Frühjahr bleiben die Monate Oktober und November die Zeiträume mit der höchsten Nachfrage im Netz der Schutzhütten, mit Auslastungswerten, die sich einer Vollbelegung annähern. Im Hochsommer ist es vielen Wanderern schlicht zu heiß.

Zu den 17.443 Wanderern, die zwischen März und Mai in den Schutzhütten übernachtet haben, kommen 2.981 Schüler aus Bildungseinrichtungen Mallorcas hinzu, die im Schuljahr 2025–2026 im Rahmen der verschiedenen vom Inselrat geförderten Bildungsinitiativen in diesen Einrichtungen übernachtet haben.

Nicht nur beim Inselrat

Die Wanderhütten sind sowohl bei ausländischen Urlaubern als auch bei Einheimischen beliebt. Oft muss man lange im Voraus buchen, um noch einen Platz zu ergattern. Neben dem Inselrat bietet auch die balearische Forstbehörde Ibanat Übernachtungen in mehreren Wanderhütten auf Mallorca an.

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