Cala Ratjada hat eine neue Disco: Mit diesem Konzept will der "Banana Club" Urlauber und Einheimische überzeugen

"Banana Club". Schon von außen ist der Schriftzug nicht zu übersehen. Kein Wunder, dass gut eine Woche nach der Eröffnung die neue Disco in Cala Ratjada in aller Munde ist. Die Lage ist ideal: Der neue Feiertempel liegt direkt im Disco-Dreieck des Orts, in unmittelbarer Nachbarschaft der zwei alteingesessenen Diskotheken "Bolero" und "Keops". Bis zur vorletzten Saison war in dem großen Gebäude die Disco "Physical" untergebracht, doch schon im letzten Sommer blieben die Türen des "Physical" geschlossen. Jetzt wollen zwei Brüder genau dort neuen Schwung ins Nachtleben bringen.

20 Jahre Erfahrung

Pedro Plaza (36) und Joao Plaza (29) sind erfahren, was das angeht. Pedro stieg bereits 2006 in die Leitung einer Bar in Alcúdia ein, die seine Mutter führte. Wenig später nahmen sie die ehemalige Disco "Magic" hinzu und verwandelten sie in den ersten "Banana Club Mallorca" - einen Tanztempel, der mittlerweile seit 20 Jahren besteht. "Ich bin der mit der Erfahrung, Joao ist der frische Wind", so Pedro über seinen Bruder, der 2023 ins Unternehmen einstieg.

Es ist bereits fast ein Jahr her, dass die beiden im vergangenen Juli den Pachtvertrag für das ehemalige "Physical" in Cala Ratjada unterschrieben. "Wir haben es als gute Möglichkeit gesehen, denn Cala Ratjada ist für sein Nachtleben bekannt. Allerdings war das Gebäude in kritischem Zustand", berichten die Brüder. Von innen hätten sie in den vergangenen Monaten alles umbauen lassen, inklusive neuer Technik, Licht und Soundanlage. "Das war nötig, wir haben viel Arbeit und Liebe reingesteckt. Alles ist bis ins Detail durchgestylt und jetzt auf höchstem Niveau."

Anderes Publikum als an der Playa

Unvergessliche Erlebnisse statt nur Party: Die Eröffnung des "Banana Club" in Cala Ratjada / Veranstalter

Dass sich die Investition lohnt, davon sind die beiden überzeugt. "Das Publikum in Cala Ratjada ist toll, es ist nicht nur Sauftourismus wie an der Playa de Palma oder in Magaluf, sondern ähnlich wie in Alcúdia sind es Menschen, die gerne feiern und dabei unvergessliche Abende erleben wollen." Und die wollen die Gebrüder Plaza bieten.

"Jede Nacht ein anderes Universum" werben sie auf der Website der Disco. "Im Banana Club gleicht keine Nacht der anderen. Jede Woche erwarten dich sieben verschiedene Themenwelten, jede mit eigener Kulisse, eigenen Kostümen und eigenem Soundtrack. Stelzenkünstler, Feuershows, Luftakrobatik und vieles mehr: eine Nacht, die wie eine Inszenierung gedacht ist – und nicht wie irgendeine gewöhnliche Diskothek", heißt es weiter.

Für Urlauber und für Einheimische

Um all das umzusetzen ist im "Banana Club" ein eigenes Animationsteam eingestellt. Hinzu kommen fünf verschiedene DJs, darunter auch der Deutsche DJ Cal Bangz. "Der größte Unterschied zum Publikum in Alcúdia ist, dass in Cala Ratjada neben den Einheimischen fast ausschließlich deutsche Urlauber anzutreffen sind", berichtet Pedro Plaza. In der vergangenen Saison habe man bereits die Lage im Ort gecheckt, um sich ein besseres Bild davon zu machen, wer die feierfreudigen Menschen sind. Dass es vor allem an den drei langen Feiertagswochenenden in Deutschland im Frühsommer - Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam - in Cala Ratjada wild zugeht, und dann Anfang September noch einmal zahlreiche deutsche Kegelklubs zu erwarten sind, dessen sei man sich bewusst. "Aber es geht bei uns nicht nur darum, stumpf zu saufen, sondern wir wollen wirklich Spaß vermitteln", so die Betreiber.

Ein Animationsteam sorgt im "Banana Club" jeden Abend für andere Stimmung / Veranstalter

"Die Herausforderung ist, sowohl Einheimische als auch Urlauber zu befriedigen, aber wir werden es schaffen, dass jeder dort seinen Platz findet." Sonntags beispielsweise will man mit Latin Music und Reggaeton vor allem Spanier ansprechen. Unter der Woche dürften die Urlauber klar dominieren. "Es ist ein Balanceakt, aber in Alcúdia klappt es auch." Um das zu bewältigen sind derzeit rund 25 Arbeitskräfte im "Banana Club" in Cala Ratjada eingestellt, im Hochsommer will man auf bis zu 40 Personen in der Belegschaft aufstocken.

"Nische gefunden"

Die Reaktionen im Ort seien ob der Ankündigung der neuen Disco überwiegend positiv gewesen. "Viele kennen den Namen Banana Club und freuen sich, dass wir das Gebäude neu beleben", so Joao Plaza. Zudem sind sich die Brüder sicher, eine Nische gefunden zu haben. "Das Bolero zieht traditionell eher ein etwas älteres Publikum an, das Keops dagegen ein sehr junges. Wir platzieren uns dazwischen." Ansprechen will man vor allem Menschen zwischen 23 und 35 Jahren.

Zunächst wird der "Banana Club" wie die anderen Discos im Ort bis zum Herbst geöffnet sein. "Im Winter schließen wir aber nicht aus, auch zu bestimmten Anlässen zu öffnen", so Pedro Plaza.

Abonnieren, um zu lesen