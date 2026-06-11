Ein Sexsymbol der 80er, die schönste Frau der Welt und deutsche TV-Stars: So war die Marcel Remus-Party auf Mallorca

Der deutsche Immobilienmakler Marcel Remus hat am Mittwochabend (10.6.) mit einer seiner bekannten Partys auf Mallorca die neue Luxusvilla "The View" eingeweiht. Das Anwesen in Palmas Nobelviertel Son Vida soll künftig vermietet werden. Zur Einweihung kamen die Schauspielerinnen Bo Derek, Ornella Muti und Nastassja Kinski sowie Gäste aus Fernsehen, Mode und Wirtschaft.

Die Villa liegt in der Urbanisation Son Vida, einem der exklusivsten Wohngebiete Palmas. Sie verfügt über knapp 1.000 Quadratmeter bebaute Fläche auf einem mehr als 2.000 Quadratmeter großen Grundstück. Von dort blickt man auf die Bucht von Palma und die Stadt. Das Haus hat sechs Schlafzimmer, sechs Bäder, einen 18 Meter langen Außenpool, ein Spa mit beheiztem Pool und Sauna, ein Fitnessstudio, einen Aufzug und große Außenbereiche.

Bo Derek kommt im Buggy vorgefahren

Bo Derek traf in einem Buggy an der Villa ein. Am Steuer saß Marcel Remus selbst. Die 69-jährige US-Schauspielerin und frühere Model wurde durch den Film „10 – Die Traumfrau” bekannt. Die Rolle machte sie zum Sexsymbol und brachte ihr eine Nominierung für die Golden Globes ein. Im Anschluss konnte sie aber nur selten an frühere Erfolge anknüpfen. Zuletzt gewann sie öfter die Goldene Himbeere für die Schlechteste Schauspielerin und spielte vermehrt in Low-Budget-Produktionen wie dem Klamaukkfilm "Sharknado" mit.

"Ich bin nicht mehr sonderlich am Filmbusiness interessiert, mir fehlt dafür die Leidenschaft, die Schauspielerei weiter auszuüben", wird Bo Derek in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich schaue mir meine Filme auch nicht an, aber früher hatten wir eine glamouröse Zeit. Ich werde auch heute noch erkannt, und nicht nur von älteren Menschen, sondern es sind auch viele junge Menschen."

Auch Ornella Muti gehörte zu den Gästen. Die italienische Schauspielerin, die mit bürgerlichem Namen Francesca Romana Rivelli heißt, hatte erst vor wenigen Tagen beim Festival von Cannes den Film „Roma Elastica” vorgestellt. Sie bezeichnete ihn selbst als Film „im Stil Fellinis”. Bekannt ist Muti unter anderem aus „Der Graf von Monte Christo” an der Seite von Gérard Depardieu, aus Woody Allens „To Rome with Love” sowie aus „People”, einem auf Ibiza spielenden Film mit Rossy de Palma, Rupert Everett und Marisa Berenson. Wie Bo Derek galt Muti einst als Sexsymbol und gar schönste Frau der Welt.

Diese deutschen TV-Gesichter waren bei der Party dabei

Die deutsche Schauspielerin Nastassja Kinski - Stammgast bei Events auf Mallorca - war ebenfalls in Son Vida dabei. Sie hatte 2022 beim Evolution Festival den Premi Cine de Mallorca erhalten.

Unter den weiteren Gästen waren die Moderatorin Frauke Ludowig, Schauspielerin Esther Schweins, das Model Franziska Knuppe, der GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt sowie der US-amerikanische Choreograf und Model Bruce Darnell (Germanys Next Topmodel). Er zeigte sich auf dem Fototermin gut gelaunt. Auch internationale Unternehmer und Investoren nahmen an der Feier teil.