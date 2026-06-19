Konsul Wolfgang Engstler nimmt mit einem Auftritt von Max Raabe Abschied von Mallorca

Mit einem Empfang und einem Auftritt des Sängers Max Raabe und des Pianisten Christoph Israel im Castillo Hotel Son Vida in Palma haben der deutsche Konsul auf den Balearen, Wolfgang Engstler, und seine Frau, die Regisseurin und Produzentin Elisabeth Engstler, am Donnerstag (18.6.) ihren Abschied von Mallorca eingeleitet. "Aus Berlin kommend haben wir mit einem Berliner Künstler vor fünf Jahren genau in diesem Raum unseren Einstand gefeiert, und da wir nach Berlin zurückkehren werden, schließt sich heute der Kreis, ebenfalls mit einem Berliner Künstler, einem der Extraklasse", sagte Wolfgang Engstler in seiner Rede mit Bezug auf Max Raabe. 2021 waren es der Schauspieler Maximilian Nowka und der Pianist Rudolf Schad, die in demselben prachtvollen Saal und vor vielen derselben geladenen Gäste Musik aus den 1920er-Jahren zum Besten gaben.

Der Sänger Max Raabe bei seinem Auftritt beim Abschiedsempfang von Wolfgang und Elisabeth Engstler. / Nele Bendgens

"Mallorca ist Kulisse für großes Kino"

Damals hätten seine Frau und er sich noch gefragt, worin genau die Anziehungskraft der Insel für so viele Landsleute bestehe, sagte Wolfgang Engstler vor den rund 90 geladenen Gästen. Die "Gemengelage" sei ganz offensichtlich "speziell", schließlich sei sie "Ferieninsel und Sehnsuchtsort der Deutschen über alle Gesellschaftsschichten hinweg". Fünf Jahre später wüssten sie: "Mallorca ist Kulisse für großes Kino, bietet aber auch reichlich Stoff für Theater jeglicher Art, und jedes Paradies hat auch seine Schattenseiten". So blicke er auf fünf spannende Arbeitsjahre zurück: "Von Gefängnisbesuchen - die sogenannten Kegelbrüder bleiben mir dabei in besonderer Erinnerung - bis zum Empfang der Königsfamilie in der Sommerresidenz war alles dabei."

Persönlich hätten seine Frau und er ein Zuhause in der Natur gefunden, "bei unseren langen Wanderungen durch die Serra de Tramuntana, in persönlichen Begegnungen, aber auch bei den vielen kulturellen Veranstaltungen Mallorcas, und natürlich beim guten Essen." Zwar hätten sie sich weder einen Zweitwohnsitz zugelegt, noch habe sie das Golffieber gepackt, dafür blieben "Freundschaften, tolle Erinnerungen und natürlich die Perspektive, immer wieder zum Urlaub zurückkommen zu können".

"Ein respektvolles Miteinander"

Wolfgang Engstler wird Ende Juli von der neuen Konsulin auf den Balearen, Angelika Saake, abgelöst. Und was wünscht das Team Engstler der Insel? "Ganz einfach: ein respektvolles Miteinander zwischen Gästen und einheimischer Bevölkerung." Dafür sei Kultur "das schönste und wirkungsvollste Mittel", so der scheidende Konsul, bevor er die Mikrofone an die beiden Ehrengäste dieses Abends übergab: Den Sänger Max Raabe und seinen Pianisten Christoph Israel. Das seit Jahren eingespielte Duo hatte für das Paar eine sorgsam ausgewählte Liedauswahl mitgebracht.

Pianist Christoph Israel (li.) und Sänger Max Raabe bei ihrem Auftritt beim Abschiedsempfang von Konsul Wolfgang Engstler. / Nele Bendgens

"Küssen kann man nicht alleine"

In ihrem halbstündigen Auftritt sangen, spielten und pfiffen sie von "Wenn der Wind weht über das Meer, trägt er mein Lied in die Heimat " (aus "Übers Meer" von Werner R. Heymann) über "Weißt du, was du kannst... mich am Nachmittag besuchen" (Fritz Rotter), "Ein heißer Kuss, ein süßer Blick" (Curt Bois) und "Küssen kann man nicht alleine" (Max Raabe und Annette Humpe) bis zu einer auf Spanisch vorgetragenen Rumba des Kubaners Pérez Prado und "Lebe wohl, gute Reise, und denk' an mich zurück!" (Albrecht Marcuse, Bert Reisfeld, Louis Poterat).

Nach dem Ausflug in die 20er- und 30er-Jahre und die so elegante wie humorvolle Welt des Max Raabe ging es auf die Terrasse des Castillo Hotel Son Vida mit ihrem atemberaubenden Blick auf Palma. Unter den Gästen waren Vertreter der mallorquinischen und spanischen Gesellschaft - unter ihnen der balearische Tourismusminister Jaume Bauzá -, Weggefährten des konsularischen Corps, sowie Kulturschaffende, Unternehmer, Rechtsanwälte, Mitglieder der Kirchengemeinde und Medienvertreter der deutschen Community auf Mallorca. Für Gesprächsstoff sorgten nicht zuletzt Schauspieler Martin Semmelrogge und seine Frau Regine, deren On-Off-Beziehungsstatus derzeit ganz offensichtlich auf On ist.