Essen, zocken, Zeichen setzen: So wollen sich Anwohner in Palma ihre Stadt von den Touristen wieder "zurückerobern"

Im vergangenen Sommer waren sie in Palma ein voller Erfolg - jetzt organisiert die Bürgerplattform Brunzit eine neue Reihe der „sopars a la llesca“. Die beliebten Abendessen auf öffentlichen Plätzen starten am Mittwoch (1.7.) auf der Plaça d'en Coll. Dort sollen Anwohnerinnen und Anwohner gemeinsam essen, sich vergnügen und den Platz für eine Weile von den Touristen "zurückerobern".

Die Initiative knüpft an den Erfolg der Veranstaltungen des vergangenen Jahres an. Damals kamen jede Woche mehr Menschen zu den Treffen. Die Veranstalter mussten nach eigenen Angaben immer mehr Tische und Stühle anfordern, trotzdem reichten sie häufig nicht aus. Die Brunzit-Sprecher erklärte damals, man habe zunächst befürchtet, dass kaum jemand komme. Der Erfolg auf der Plaça d'en Coll habe der Plattform aber Mut gemacht, weiterzumachen.

Erste Ausgabe wieder auf der Plaça d'en Coll

Die „sopars a la llesca“ sind gemeinsame Abendessen auf Plätzen der Stadt. Llesca bedeutet auf Katalanisch Brotscheibe. Der Name der Veranstaltungsreihe erinnert auch an den auf Mallorca verbreiteten Ausdruck „sopar a la fresca“, also Abendessen im Freien an lauen Sommerabenden. Brunzit versteht die Aktion aber auch als Zeichen gegen die Verdrängung der Bewohner aus dem öffentlichen Raum. Man habe Räume besetzen wollen, „die uns gehörten und die jetzt touristisch viel frequentiert sind“, hieß es von der Plattform.

Eines der Abendessen auf der Plaça d'en Coll im Sommer 2025 / Manu Mielniezuk

Bei der ersten Ausgabe in diesem Sommer arbeitet Brunzit mit der Nachbarschaftsvereinigung Canamunt zusammen. Neben dem mitgebrachten Essen können die Teilnehmer auch gemeinsam das mallorquinische Kartenspiel truc spielen und das nachbarschaftliche Gemeinschaftsgefühl stärken.

Bei all der Vorfreude kritisierte Brunzit zugleich die Stadtverwaltung von Palma. Es sei wegen der Bürokratie sehr kompliziert, Aktivitäten für Bewohner zu organisieren, erklärte die Plattform. Man habe sich deutlich mehr Entgegenkommen vom Rathaus gewünscht.

Immer wieder mittwochs

Im vergangenen Jahr zog die Reihe durch mehrere Plätze der Stadt. Nach der Plaça d'en Coll folgte die Plaça Major. Die dritte Ausgabe fand auf der Plaça Porta Santa Catalina statt. Die vierte Ausgabe wurde auf der Plaça Pau Casals in Santa Catalina organisiert. Dort gab es auch einen Plakat-Workshop aus Solidarität mit Palästina.

Im vergangenen Sommer spielten viele im Rahmen der "Sopars a la llesca" auch das mallorquinische Kartenspiel truc / B. Ramon

Zum Abschluss füllten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Sommer die Plaça de sa Llotja. Die Organisatoren sahen darin einen Erfolg für eine Initiative, die jeden Mittwoch einem anderen Platz wieder Leben geben sollte. /somo

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