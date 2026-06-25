Jason Derulo im Bierkönig: So heiß war der Auftritt des US-Superstars am Ballermann

Wenn ein Künstler nicht nur singen, sondern dazu auch noch fantastisch tanzen kann, dann ist er eindeutig überqualifiziert für den Ballermann. Richtig dramatisch wird der Abstand zum herkömmlichen Sänger, wenn dazu noch ein makellos durchtrainierter Körper kommt. Diese drei Eigenschaften; Singen, tanzen, gut aussehen, wurden erstmals in der Geschichte der Playa de Palma vereint. Jason Derulo, US- Superstar ist Donnerstagnacht im Bierkönig in der Schinkenstraße aufgetreten. Die Kombination aus Rekordtemperaturen und ausgefallener Klimaanlage machte diesen Auftritt zu einer besonders heißen Angelegenheit.

Die vier kleinen Plastikflaschen gefüllt mit edlem Fiji Wasser von den Fidschi Inseln werden von Minute zu Minute wärmer, während sie da einsam auf dem Mischpult der Bühne des Bierkönigs stehen. Der Auftritt ist für 22 Uhr angekündigt, aber wie das so ist mit Superstars, sie lassen das Publikum erst einmal warten und schwitzen.

Im Bierkönig herrscht eine Luftfeuchtigkeit wie in den Subtropen in der Mittagssonne. Es müffelt nach abgestandenem Alkohol und nach Ausdünstungen jeglicher Art. Wer den Bierkönig betritt, wird von einer Hitzewand begrüßt, T-Shirts und Kleider sind im Nu klitschenass.

"Wenn der Derulo das hier riecht ..."

„Wenn der Derulo das hier riecht, haut der doch sofort wieder ab“, spekuliert Konzertveranstalter Markus Krampe, der sich an der Bühne an einem Glas Cola Light festhält. Der abgesperrte Bereich unter der großen Leinwand ist der Presse und Ehrengästen vorbehalten. Doch er ist leer. Mal abgesehen von einem RTL-Kamerateam und Krampe. Der Eventmanager reißt sich aus einem leeren Karton ein Stück Pappe und fächert sich Luft zu. Auf der Bühne findet noch der Soundcheck statt, während der DJ mit Hits wie „Denkmal“ von „Wir sind Helden“ versucht, die Leute bei Laune zu halten.

Um 23.30 Uhr füllt sich dann der Bereich um Krampe schlagartig, darunter viele gutaussehende Menschen und Marcel Remus. Um 23.33 Uhr, mit anderthalb Stunden Verspätung, betritt Derulo die Bühne. Seine Entourage verbreitet den Geruch von Marihuana.

Jason Derulo bei seinem Auftritt im Bierkönig am 24. Juni 2026. / Ingo Wohlfeil

Jason Derulo ist eine Ausnahmeerscheinung in der Musikwelt. Das ist alleine schon an seinen Aufrufen auf Youtube zu erkennen. Sein Hit „Swalla“ mit Nicki Minaj hat 1,7 Milliarden Aufrufe. Für seine Plattenverkäufe wurde er dutzendfach mit Platin ausgezeichnet. Seine Songs laufen im Radio rauf und runter. Selbst wer den Namen Derulo noch nie gehört hat, kennt seine Lieder vom Hören.

Und die singt er jetzt im Bierkönig, unterstützt von zwei weiteren Begleitern. Wobei einer der beiden lediglich auf der Bühne steht und Wein aus einer Flasche trinkt. „Savage Love“, „Take You Dancing“, „Want to Want Me“ heißen die Hits, die auf ein textsicheres Publikum treffen.

Als der Sänger nach zehn Minuten seinen Körper vom Muscle-Shirt befreit, gibt es kein Halten mehr. Jetzt dreht die Menge frei. Jeder Schweißtropfen ist auf seinem durchtrainierten Körper zu erkennen. Derulo hat Spaß, er lächelt viel, während er mit Ausdruckstanz sein eigenes Blut zum Kochen bringt.

US-Superstar Jason Derulo bei seinem Auftritt im Bierkönig am 24. Juni 2026. / Ingo Wohlfeil

Nach 20 Minuten ist alles vorbei

Aber nur kurz. Um 23.53 Uhr verlässt Derulo die Bühne. „Ich habe gestoppt. Exakt 20 Minuten“, sagt Markus Krampe.

50 Euro hat der Spaß an Eintritt gekostet. VIP gab es für 300 Euro und ein kurzes Meet & Greet für 1.500 Euro. Immerhin wurde es von sieben Gästen gebucht. Doch am Ende beschwert sich niemand. „So eine Aura hab ich bei einem Künstler selten gesehen“, gesteht Krampe. Er wählt den direkten Weg zum Ausgang. Frische Luft, so lebenswichtig!

Am Donnerstag in Magaluf

Wer Derulo noch einmal sehen möchte, in wahrscheinlich klimatisierteren Räumlichkeiten, sollte heute nach Magaluf fahren. Dort, im BCM, wird Jason Derulo ebenfalls auftreten. Tickets sind fast alle ausverkauft. Nur im VIP-Bereich gibt es noch Platz. Der Tisch für vier Personen kostet 1.000 Euro.

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