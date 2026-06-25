Lust auf Abwechslung? Diese Strände rund um Cala Ratjada sind einen Besuch wert
Wer in Cala Ratjada Strandurlaub macht, kennt die Klassiker: Cala Agulla, Son Moll, Cala Gat. Doch es lohnt sich, auch einmal andere Strände auszuprobieren. Eine Auswahl von Buchten, die schnell zu erreichen sind, zusammengestellt von MZ-Redakteurin Sophie Mono
Cala Moltó
Wer kein Auto hat und bei Cala Ratjada bleiben will, ist hier richtig. Direkt hinter der Cala Agulla versteckt sich die Bucht, die durch eine Landzunge vom großen Hauptstrand getrennt ist. Neben Felsen gibt es dieses Jahr auch wieder recht viel Sand. FKK ist hier o.k., aber kein Muss.
Cala na Clara
Die Berge des Llevant-Gebirges im Rücken, der Blick bis Formentor vor der Nase: Landschaftlich ist die Naturbucht kaum zu übertreffen. Von Cala Ratjada aus knapp 30 Minuten mit dem Auto zur Siedlung Betlem fahren. Dort führt ein steiler, aber kurzer Weg zum Wasser.
Costa dels Pins
Familienfreundlich, barrierefrei – und ganz ohne den Partyalarm aus Cala Ratjada: Wer die 20 Autominuten zur Costa dels Pins auf sich nimmt, kann direkt am Strand parken und den mit einigen Büschen und Bäumchen gespickten Sandstrand genießen. Alles flach, alles entspannt.
Na Ferradura
Warum in die Ferne schweifen? Direkt an Cala Ratjadas Meerespromenade gelegen wird die kleine Kies-Bucht oft unterschätzt. Dabei ist sie für eine schnelle Abkühlung ideal. Aber Vorsicht: Besser Wasserschuhe anziehen, hier gibt es glitschige Felsen. Auch Hunde sind willkommen.
Font de sa Cala
Lust auf Abwechslung? Dann ist dieser bewirtschaftete Strand im Nachbarort ideal. Wer kein Auto hat, kann mit der Bimmelbahn von Cala Ratjada aus anfahren. Hier ist Platz für Beachvolleyball, Entspannung und Tretbootfahren. Ein Strandlokal bietet Snacks und Getränke.
Canyamel
Nur gut 15 Autominuten von Cala Ratjada entfernt und doch ganz anderes Flair: Canyamel mit seinem von Kiefern gespickten Hauptstrand ist vor allem für Familien und Menschen ideal, die nicht weit laufen wollen. Toiletten, Strandkiosk, Schattenplätze – alles da. Entspannung an!
Colònia de Sant Pere
Er ist weder besonders groß noch naturbelassen. Trotzdem ist der Strand von Colònia de Sant Pere einen Ausflug wert. Vor allem, wenn man die 25-minütige Fahrt von Cala Ratjada aus nutzt und durch den Küstenort schlendert. Hier gibt’s Gastro für alle Geschmäcker.
Cala Mesquida
Kaum ein Strand auf Mallorca, an dem das Dünensystem so gut intakt ist. Wer hitzeresistent ist, kann von der Cala Agulla aus in knapp einer Stunde zur Cala Mesquida laufen, alle anderen reisen besser motorisiert an. Die Atmosphäre ist entspannt, es gibt Platz zum Ausbreiten.
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