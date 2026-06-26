Millionen-Umbau am Strand von Magaluf: Das hat sich jetzt verändert

Zwei Winter lang wurde an der Promenade von Magaluf fleißig gewerkelt, aufgehübscht, und alles nachhaltiger gemacht. Ganze Dünensysteme wurden angelegt, Palmen ver- und gepflanzt, eine neue Beleuchtung angebracht und auch ein System zur Sammlung von Regenwasser geschaffen. Mehrere Millionen Euro hat das Großprojekt an dem langen und breiten Sandstrand gekostet. Jetzt ist es fertig und kann sich sehen lassen.

Die Gemeindeverantwortlichen sind sehr stolz darauf – auch weil das Projekt dabei helfen soll, das Image des einst vor allem als Partyhochburg für Briten bekannten Ortes zu verbessern. Unter dem Motto „Magaluf für alle“ lädt die Gemeindeverwaltung von Calvià Bewohner und Urlauber aller Nationalitäten am Samstag (27.6.) zu einer feierlichen Einweihung mit 300 Drohnen, Balearen-Sinfonikern und einigen weiteren Attraktionen (hier mehr Details zum Programm).

Die Anzahl der britischen Partytouristen sei deutlich zurückgegangen, sagt ein Gastronom, stattdessen kehrten bei ihm jetzt mehr US-Amerikaner und Deutschsprachige ein. Der Brexit habe in dem Ort einiges verändert, weiß der Wirt, der das Lokal seit 17 Jahren betreibt. Sein Image als Britenhochburg für Exzesstourismus scheint Magaluf deswegen immer noch nicht in allen Köpfen verloren zu haben. Erst kürzlich fragte die Bürgermeisterin von Capdepera, Núria García, auf Werbung für ausufernde All-inclusive-Schulabschlussfahrten in Cala Ratjada anspielend öffentlich: „Wollen wir zu Arenal oder Magaluf werden? Ich will es nicht“.

So schick ist die neue Promenade am Strand von Magaluf geworden / Nele Bendgens

Streit unter Bürgermeistern

Mit diesem Satz traf sie bei Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual einen Nerv. Amengual verfasste daraufhin einen offenen Brief an García. „Wenn du Magaluf kennen würdest – denn deinen Worten nach scheint es, als seist du bei Schlagzeilen und Vorurteilen aus längst vergangenen Zeiten stehen geblieben –, dann wäre deine Antwort: Ja“, schreibt er darin. Der Ort stehe mittlerweile explizit allen Arten von Urlaubern offen, die dort „ohne größere Probleme als jene, die man in jeder anderen touristischen Zone finden kann“, miteinander zusammenleben würden. Über 80 Prozent der Hotels seien 4- oder 5-Sterne-Häuser. Viele der Besucher seien Geschäftsreisende, Gastro- oder Sporttouristen.

Der durch das Dünensystem und Palmen renaturierte Strand samt seiner Blauen Flagge sei einer der „besten Stadtstrände Mallorcas“. „Wusstest du, dass die Wasserqualität so außergewöhnlich gut ist, dass der Strand als Ort für die Wiederansiedlung von Meeresschildkröten ausgewählt wurde?“, fragt Amengual die Bürgermeisterin in dem Brief. Letztlich diene Magaluf auch dank der neuen Strandpromenade längst als Vorbild für Erneuerung im Mittelmeerraum.

Renaturierung: Die Bepflanzung ist stellenweise schon recht hoch. / Bendgens

Das bemängeln Anwohnerund Lokal- oder Supermarkt-Betreiber

Hört man sich bei langjährigen Bewohnern, Lokal- oder Supermarkt-Betreibern vor Ort um, schwingt als Tenor allerdings auch einige Unzufriedenheit mit. Da seien doch noch einige Mängel. „Es ergibt zum Beispiel keinen Sinn, dass man nach dem Abduschen der Füße noch durch den Sand stiefeln muss“, findet etwa Carmen, die schon seit 22 Jahren in einem Wohngebäude direkt am Strand lebt. Beim MZ-Besuch vor Ort am Montag (22.6.) wäscht sie sich samt ihrer Enkelin gerade auf einer der betonierten Duschplattformen den Sand von den Füßen. Wenig später laufen die beiden mit ihren Flip-Flops vorsichtig ein paar Schritte durch den Sand, bevor sie auf dem Gehweg der neu gemachten Promenade weiterlaufen können. Es soll bloß kein Sand an die Füße kommen.

Auch viele andere Anwohner seien mit dem neuen Passeig Gabriel Escarrer Julià nicht zufrieden, will die Seniorin wissen. Es fehle auch ein Holzsteg zum Meer, auf dem Menschen im Rollstuhl vorfahren können. „Ich habe erst vor ein paar Tagen eine Frau im Rolli beobachtet, die große Mühe hatte, zum Wasser zu kommen“, schildert die Frau.

Teils keine Schirme und Liegen

Immerhin: Partytouristen habe sie in diesem Jahr noch kaum am Strand gesichtet. Die wenigen britischen Männergruppen, hinter denen sich welche verbergen könnten, treten gegenüber der MZ schüchtern auf, wollen nicht reden. „In vorherigen Jahren haben viele, statt sich ein Hotel zu mieten, einfach auf den Strandliegen die Nacht verbracht und sich an den Strandduschen frisch gemacht“, will die Seniorin beobachtet haben.

Das ist derzeit nicht möglich. Am Großteil des Strandes, vor allem dem Abschnitt nahe der bekannten Feiermeile Punta Ballena, sind beim MZ-Besuch am Montag (22.6.) keine hamacas und sombrillas aufgestellt. Stattdessen haben die Badegäste, darunter viele britische Familien, ihre eigene Ausrüstung mitgebracht. Die Konzession für den kostenpflichtigen Liegen- und Schirmverleih hat die Firma Marport Sun Beach bekommen. Wann die Liegen und Schirme aufgestellt werden, ist laut einer Sprecherin noch nicht bekannt. Die Gastronomen und Laden-Betreiber hoffen, dass nicht mehr all zu viel Zeit vergeht.

So schick ist die neue Promenade am Strand von Magaluf geworden / Nele Bendgens

Wann werden die Sonnenschirme und Liegen aufgestellt?

Die Angestellte eines Ladens mutmaßt beim MZ-Besuch am Montag (22.6.), dass wegen der fehlenden Liegen und Sonnenschirme bisher deutlich weniger Kunden zu ihr gekommen sind als sonst. Ihr ist seit der Umgestaltung der Promenade noch etwas anderes ein Dorn im Auge: die mit mediterranen Pflanzen und Palmen versehenen Oasen, die die Gemeinde an einigen Stellen im hinteren Teil des Strandes hat pflanzen lassen. Viele Badegäste würden sie als Toilette nutzen. Nicht nur einmal habe die Frau darin auch benutzte Windeln gefunden.

„Wie hoch die Pflanzen wohl wachsen“, fragt sich der Betreiber eines Lokals nebenan, der weder dessen noch seinen eigenen Namen in der Zeitung lesen möchte. Durch die Bepflanzung, die die Promenade vom Badebereich trennen, liegen die Badegäste am Strand zwar nicht mehr so auf dem Präsentierteller. Viele Wirte fürchten aber, dass ihren Gästen der Blick aufs Meer von den Außenbereichen versperrt wird. Laut einer Pressemitteilung der Gemeinde seien die Pflanzen maximal 80 Zentimeter hoch. So werde eine visuelle Beeinträchtigung vermieden. In der Praxis ragen sie teils deutlich weiter in die Höhe.

Was wohl kaum einem Badegast bewusst ist: Die Gastronomen kämpfen laut dem eingangs zitierten Lokalbetreiber seit dem Umbau auch mit dem Sand. „Jeden Tag entsorgen wir bis zu zwei Liter aus unserem Lokal. So wie uns geht es auch anderen“, sagt er und fragt sich, warum das neue Mäuerchen zwischen der Promenade und dem Strand nicht durchgehend verläuft. Ganz offensichtlich ist hier nicht alles zu Ende gedacht. Dafür ist an diesem Montag von Exzessen, Alkoholleichen oder Partystimmung keine Spur in Magaluf.

Programm anlässlich des Einweihungsfestes in Magaluf: Samstag (27.6.): feierliche Eröffnung des Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá, 18 Uhr: Kpop Experience (Kpop Baleares) und DJ Alba Serrano; 21.30 Uhr: Filmmusik mit den Balearen-Sinfonikern, Leitung: Pablo Mielgo, dazu ein Drohnen-Spektakel am Nachthimmel, Eintritt frei; den ganzen Tag über Gastro-Messe mit kulinarischen Leckereien, teilnehmende Restaurants: Bondy Beach, Chili Lounge, Ibizza Pizzeria, Pardo's, Kalima, El Balcón de Magaluf, Titanic, Blackbeard's, Oceans, Sirocco Oasis Beach und Las Palmeras, Infos unter: calvia.com

feierliche Eröffnung des Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá, 18 Uhr: Kpop Experience (Kpop Baleares) und DJ Alba Serrano; 21.30 Uhr: Filmmusik mit den Balearen-Sinfonikern, Leitung: Pablo Mielgo, dazu ein Drohnen-Spektakel am Nachthimmel, Eintritt frei; den ganzen Tag über Gastro-Messe mit kulinarischen Leckereien, teilnehmende Restaurants: Bondy Beach, Chili Lounge, Ibizza Pizzeria, Pardo's, Kalima, El Balcón de Magaluf, Titanic, Blackbeard's, Oceans, Sirocco Oasis Beach und Las Palmeras, Infos unter: calvia.com Sonntag (28.6.): Kino am Strand, 19.30 Uhr, Vorführung von drei Kurzfilmen aus der Reihe „Where Talent Ignites“ von Audiovisual from Spain sowie des Films „The Moment“ (2026), einen von A24 vertriebenen Mockumentary, der auf einer Idee der Sängerin Charli XCX basiert, dann: Auftritte: DJ Sideways und Aina Losange.

Kino am Strand, 19.30 Uhr, Vorführung von drei Kurzfilmen aus der Reihe „Where Talent Ignites“ von Audiovisual from Spain sowie des Films „The Moment“ (2026), einen von A24 vertriebenen Mockumentary, der auf einer Idee der Sängerin Charli XCX basiert, dann: Auftritte: DJ Sideways und Aina Losange. Kostenlose Shuttlebusse: zwei Haltestellen: Parkplatz der ehemaligen Kfz-Prüfstelle in Magaluf (hinter dem Lidl) und vor dem Western Park. An- und Abfahrtsort in Magaluf ist der Kreisverkehr Foners (Plaza La Diligencia/Britania), Samstag (27.6.): von 19 bis 1 Uhr, Sonntag (28.6.): von 18 bis 1 Uhr.

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