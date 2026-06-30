"Du hast so vielen Menschen Freude ins Gesicht gezaubert": Cala Ratjada trauert um DJ Klaus vom Königgarten

Trauer bei Schlagerfans in Cala Ratjada: DJ Klaus, der mehr als 25 Jahre lang im Königgarten aufgelegt hatte, ist am Montagabend (29.6.) unerwartet im Alter von 63 Jahren gestorben. Das teilte das Lokal auf seiner Facebookseite mit. Wie die MZ erfuhr, war Klaus Keil, so sein bürgerlicher Name, zu seiner Schicht in dem Biergarten erschienen, und brach dort plötzlich zusammen. Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben. Schließlich konnten sie nur noch seinen Tod feststellen.

Klaus Keil war nicht nur über Jahrzehnte hinweg ein bei Urlaubern und Einheimischen geschätzter Entertainer, sondern galt auch als ausgewiesener Schlagerkenner. Sänger Alex Engel, der zu den Stammkünstlern im Königgarten gehört und den DJ seit mehr als elf Jahren kannte, bezeichnete ihn gegenüber der MZ als „wandelndes Musiklexikon“: „Egal, zu welchem Song man ihn befragte: Er konnte nicht nur den Interpreten nennen, sondern auch das Erscheinungsjahr und den Produzenten."

In einem Post auf Facebook hatte Engel zuvor geschrieben: "Generationen von Mallorca-Gästen hat er mit seiner Musik begleitet, zum Tanzen gebracht und unzählige Abende unvergesslich gemacht. Lieber Klaus, du wirst im Königgarten und in den Herzen vieler Menschen eine große Lücke hinterlassen."

"Ein ganz großes Stück Königgarten gegangen"

Auch andere Menschen drückten in den sozialen Netzwerken ihre Trauer aus. „Damit ist ein ganz großes Stück Königgarten gegangen. Ein echter Pfundskerl und immer bescheiden im Hintergrund“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer schrieb: „Du warst ein toller Kollege, ein dufter Typ und hast so vielen Menschen Freude ins Gesicht gezaubert. Du bleibst in unseren Herzen.“

DJ Klaus legte täglich im Königgarten auf. Mit ihm verliert Cala Ratjada eines der prägenden Gesichter seines Nachtlebens. Wann die Trauerfeier stattfindet, ist noch nicht bekannt.