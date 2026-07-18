Ballermann zeitweise im Dunkeln: Das ist bisher bekannt zum Stromausfall an der Playa de Palma

Der Ballermann in Dunkelheit: An der Playa de Palma ist es in der Nach vom Freitag (17.7.) zum Samstag zu einem Stromausfall gekommen. Zwischen 22 und 23 Uhr waren zahlreiche Betriebe ohne Elektrizität und konnten ihren Geschäftsbetrieb nicht wie gewohnt fortsetzen. An einigen Orten an der Playa de Palma gibt es weiterhin keinen Strom.

Laut Berichten von MZ-Lesern, die vor Ort waren, wie auch Videos in den sozialen Netzwerken, soll in der Nacht immer wieder die Stromversorgung ausgefallen sein. Eine Leserin berichtet etwa: "Schätzungsweise war der Ausfall zwischen 4.00 und 8.45 Uhr. Dann hat es wieder funktioniert". Auch der Bierkönig und andere Lokale bleiben für eine Zeit lang dunkel.

Mitten in der Hochsaison

Der Ausfall traf die Lokale mitten in einer der besucherstärksten Zeiten des Jahres. Nach Angaben der Unternehmer entstanden dadurch finanzielle Verluste. Auch bei Urlaubern und Geschäftsleuten sorgte die Situation für Unmut.

Die Unternehmer kritisieren, dass es ausgerechnet in der Hochsaison zu einem solchen Vorfall gekommen sei, wenn die Betriebe besonders stark ausgelastet sind. Sie fordern Erklärungen und Maßnahmen, damit sich ein vergleichbarer Stromausfall nicht wiederholt.

Woran kann es gelegen haben?

Auf der Website von Palmas Stromnetzbetreibers "E-Distribución" werden am Samstagmorgen auf der Störungskarte für das betroffene Gebiet an der Playa de Palma mehrere Warnhinweise angezeigt: "Ihre Versorgung ist von einer Störung betroffen; wir arbeiten derzeit an der Behebung des Problems."

Die Versorgungskarte mit einigen Störungshinweisen. / E-Distribución

Laut der Website sollen die Störungen bis 13.30 Uhr behoben sein. Was den Stromausfall verursacht hat, ist bislang unklar. Eine Anfrage der MZ an das Rathaus blieb zunächst unbeantwortet.

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Auch der Stromanbieter konnte auf Nachfrage lediglich bestätigen, dass derzeit eine Störung in dem Gebiet vorliege und mit Hochdruck an einer schnellen Behebung gearbeitet werde. Zu den genauen Ursachen konnte der Techniker am Telefon keine Angaben machen.