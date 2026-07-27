Sonnenfinsternis auf Mallorca: Diese besonderen Erlebnisse auf dem Meer oder Rooftops sind noch buchbar

Ein freier Blick auf den Horizont, ohne Berge oder Gebäude, die den Höhepunkt der totalen Sonnenfinsternis verdecken: Dieser Tage überlegen sich viele Urlauber und Residenten, von welchem Ort aus sie das historische Ereignis am 12. August am besten miterleben können. Schließlich gilt es auch zu bedenken, wo man trotz Straßen- und anderen Sperrungen (etwa von Aussichtspunkten) überhaupt noch hinkommt.

Noch sind einige besondere Erlebnisse buchbar. Das Angebot reicht von einer organisierten Bootsausfahrt über gastronomische Veranstaltungen in der Serra de Tramuntana bis zu Abendessen auf Hotelterrassen und Dachterrassenrestaurants mit Blick über die Bucht von Palma.

Die Sonnenfinsternis vom Meer aus beobachten

Zu den attraktivsten Angeboten gehört die Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis vom Meer aus. Die Asociación de Navegantes del Mediterráneo organisiert eine ganztägige Veranstaltung, die wissenschaftliche Informationen, eine Bootsfahrt und die Beobachtung der Sonnenfinsternis miteinander verbindet. Teilnehmen können sowohl Mitglieder der Vereinigung als auch andere Interessierte, solange noch Plätze verfügbar sind. „Da die Sonnenfinsternis auf einen Werktag fällt, haben wir uns für eine ganztägige Veranstaltung entschieden“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Carlos Hellín.

Zum Auftakt ist ein Vortrag des mallorquinischen Astrophysikers Alberto Rebassa vorgesehen. Anschließend sollen rund 20 Boote vom Club Nàutic sa Ràpita zu einem Punkt auf dem Meer fahren, von dem aus sich das astronomische Ereignis beobachten lässt.

Alle Teilnehmer bekommen zertifizierte Schutzbrillen. „Wir haben großen Wert auf die Sicherheit gelegt und hoffen, dass alles perfekt verläuft“, sagt Hellín. Nach der Rückkehr sollen rund 100 Menschen gemeinsam im Jachtclub zu Abend essen.

„Wir sind Segler. Die Sonnenfinsternis von unseren Booten aus zu erleben, mit Familie und Freunden an Bord, ohne Stress und ohne das Gedränge auf irgendeiner Terrasse im August, halten wir für einen guten Plan“, erklärt Hellín.

Astronomisches Menü in der Serra de Tramuntana

Auch die Serra de Tramuntana bietet besondere Orte, um die rund 90 Sekunden dauernde Dunkelheit zu erleben. Das Hotel Maristel in Estellencs nutzt seine zum Mittelmeer ausgerichtete Terrasse für die Veranstaltung „Sabores de la Vía Láctea“. Geplant ist ein Degustationsmenü zum Thema "Universum". Der Hauptgang trägt den Namen „Eclipse Solar“, also Sonnenfinsternis. „Wir möchten einem Ereignis, das nur eineinhalb Minuten dauert, etwas mehr Gewicht verleihen“, erklärt Hoteldirektor Matias Mut. „Wir wollen es um ein gastronomisches und persönliches Erlebnis ergänzen, damit die Gäste eine besondere Erinnerung mit nach Hause nehmen.“

Auch Gäste, die nicht im Hotel übernachten, sind eingeladen. Insgesamt stehen rund 80 Plätze zur Verfügung. Etwa 75 Prozent davon sind bereits reserviert. Eine riesige Feier sei nicht geplant, betont Mut. „Es ist eine Veranstaltung in entspannter Atmosphäre. Bei uns gibt es nur sehr wenig Lichtverschmutzung, und die Sterne sind außergewöhnlich gut zu sehen.“ Den Hotelgästen empfiehlt der Direktor, sich an diesem Tag möglichst in der Nähe aufzuhalten. Dadurch sollen sie angesichts der angekündigten Verkehrsbeschränkungen in der Serra de Tramuntana keine Probleme haben.

Hotel in Banyalbufar bereits ausgebucht

Die große Nachfrage ist auch in anderen Hotels der Region zu spüren. Das kürzlich eröffnete Gran Margalida in Banyalbufar ist für die Nacht der Sonnenfinsternis bereits vollständig ausgebucht. Das Hotel bietet an diesem Abend ein besonderes Menü an. „Sobald wir das Reservierungssystem geöffnet hatten, waren alle Übernachtungsplätze vergeben“, heißt es vonseiten des Hotels. Die Zimmerpreise für den 12. August begannen bei rund 1.000 Euro.

Abendessen mit Blick über die Bucht von Palma

Auch die Playa de Palma dürfte zu einem der wichtigsten Aussichtspunkte für die Sonnenfinsternis werden. Wegen ihrer westlichen Ausrichtung und des freien Blicks über die Bucht haben mehrere Hotels besondere Programme vorbereitet. Pure Salt Luxury Hotels veranstaltet zeitgleich Angebote an der Playa de Palma, in Port Adriano und in Port de Sóller. An letzterem Standort wird die Sonnenfinsternis allerdings nicht sichtbar sein.

Das Motto lautet: „Das Schauspiel findet am Himmel statt. Der Geschmack kommt auf den Tisch.“ Das für die Öffentlichkeit zugängliche Angebot kostet ab 40 Euro und umfasst Live-Musik, Degustationsmenüs sowie zertifizierte Schutzbrillen. „Wir sehen diese Sonnenfinsternis als perfekten Anlass, die Zeit anzuhalten und vor dem Mittelmeer anzustoßen“, erklärt die Betriebsdirektorin von Pure Salt Luxury Hotels, Aina Amengual.

Die Gäste dürfen sich von einem Menü überraschen lassen, das vom Übergang zwischen Licht und Dunkelheit inspiriert sei. „Um alles andere kümmern wir uns“, sagt Amengual.

Der Ausblick vom Hotel der Kette an der Playa de Palma. / Pure Salt

Nur 40 Plätze auf der Dachterrasse

Ebenfalls an der Playa de Palma hat das Restaurant Katagi Blau im Iberostar Selection Llaut Palma ein exklusives Angebot für lediglich 40 Gäste vorbereitet. Das Restaurant verbindet ein asiatisch und mediterran inspiriertes Menü mit einem besonders freien Blick auf das astronomische Ereignis. „Das Besondere ist die Verbindung eines außergewöhnlichen astronomischen Phänomens mit einem Angebot, das eigens für diesen Abend geschaffen wurde“, erklärt Hoteldirektor Jonatan Herreros.

Eindruck vom Katagi Blau an der Playa de Palma. / Iberostar Selection Llaut Palma

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