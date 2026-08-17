Endlich mal nicht nur Mama sein: Diese Party auf Mallorca ist nur für Frauen
Schick machen, tanzen und ausgelassen feiern – aber am nächsten Morgen trotzdem fit für die Familie sein: Genau das verspricht „Mama Tardeo Mallorca“. Hinter dem Konzept steckt die deutsche Psychologin Nadja Olivera
Endlich mal wieder ausgelassen lachen und tanzen, ohne dabei an Brotdosen, Windeln oder Schlafenszeiten zu denken. Endlich mal wieder Frau sein anstatt gefühlt nur Mama. Dabei mit gleichgesinnten Ladys feiern und trotzdem am nächsten Morgen mit Energie erwachen und für die Familie da sein können … All das verspricht die Eventreihe „Mama Tardeo Mallorca“, die zuletzt im Juli mit knapp 40 Teilnehmerinnen in ihre dritte Ausgabe ging.
Dahinter steckt die studierte Psychologin Nadja Olivera (34), die gemeinsam mit ihrer Schwester ein Online-Business hat, in dem sie Frauen berät. Seit vergangenem Jahr lebt die Alleinerziehende mit ihrem jetzt vierjährigen Sohn auf Mallorca. „Als ich nach Spanien kam, fühlte ich mich wie im Paradies. Hier gibt es die Tardeo-Konzepte, die ich einfach großartig finde“, verrät die Selbstständige.
"Da haben die Mamis in einer Beziehung keinen Nerv für."
In ihren Beratungsgesprächen hörte sie von anderen Müttern auf der Insel oft, dass sie das Ausgehen vermissten, aber auf herkömmliche Tardeos keine Lust hätten: „Die Leute sind dort oft betrunken und es sind vor allem Männergruppen unterwegs. Da haben die Mamis in einer Beziehung keinen Nerv für. Sie wollen einfach nur Zeit mit ihren Freundinnen genießen, sich mal wieder schick machen und tanzen.“
So reifte bei Olivera die Idee, ihren eigenen Tardeo zu organisieren. Bei einem Essen im Restaurant Dome im Zentrum von Palma verirrte sie sich beim Gang auf die Toilette. „Durch Zufall habe ich gesehen, dass es dort eine wunderschöne Event-Location im Keller gibt“, erzählt die aus der Gegend von Köln stammende Frau. Dort organisierte sie die ersten beiden Ausgaben ihrer Mama Tardeos im April und Juni. Jetzt, in den Sommermonaten, finden sie auf dem Rooftop des MLL Mediterranean Bay Hotels in Arenal statt.
Das Konzept der Mamapartys ist nicht neu. Ende 2022 starteten die beiden Mütter Andrea Rücker und Anna Schumacher aus Wuppertal die Partyreihe „Mama geht tanzen“, die es mittlerweile nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Österreich, Frankreich und den Niederlanden gibt. Auf Mallorca sind übrigens alle Frauen willkommen, nicht nur Mamas. Das Publikum ist hier zwischen etwa 20 und 60 Jahren alt und international gemischt.
Informationen
Mama Tardeo Mallorca
Tanzen mit den Mamís.
Nächstes Event: 22. August, 18.30–21.30 Uhr
Rooftop des MLL Mediterranean Bay
Carrer Sant Bartomeu, 18, Llucmajor
Karten: ab 16,54 Euro, eventbrite.es
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