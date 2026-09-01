Oktoberfest in Santa Ponça 2026: Das steht auf dem Programm – und so viel kostet die Maß

„O'zapft is!“ heißt es am 23. Oktober wieder bei der dritten Ausgabe des Oktoberfests im Festzelt auf dem Veranstaltungsgelände nahe der Autobahnausfahrt El Molí in Santa Ponça. Den traditionellen Fassanstich begleitet erneut Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual. Gefeiert wird dann bis zum 1. November. Geöffnet ist jeweils montags bis freitags von 13 bis 23 Uhr, samstags und sonntags öffnet das Oktoberfest schon um 11 Uhr seine Türen.

Ein Prosit auf die Deutsch-Mallorquinische-Freundschaft: Bürgermeister Amengual und die Veranstalter Werner Wiedemann und Holger Becker auf dem Oktoberfest in Santa Ponça. / Ingo Wohlfeil

Als Acts des Live- und Unterhaltungsprogramms in diesem Jahr mit dabei sind laut den Veranstaltern:

ZWIRN, eine der bekannten österreichischen Erfolgsbands

die Happy Bavarians

Stimmungssängerin Lola

Chrissi

Oleg am Saxophon

Roberto Silva

Elon & Band

DJ Hally Gally

Daneben wird es, wie man auf der Website nachlesen kann, einen Dirndl-Contest und weitere Überraschungen geben. "Zeigt eure schönste Tracht – klassisch, elegant oder traditionell. Die Jury bewertet Gesamteindruck, Authentizität, Accessoires und die korrekt gebundene Dirndlschleife", heißt es dort.

Auch auf der diesjährigen "Mallorca-Wiesn" gibt es täglich von 13 bis 21.30 Uhr wieder allerlei bayrische und österreichische Spezialitäten wie Weißwürstl, Kartoffel- oder Krautsalat, Maultaschen, Leberkäs, Obatzda und Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Die Maß, ein Liter Original Münchner Hofbräu, kostet in diesem Jahr 14,90 Euro, die Radler-Maß 13,60 Euro.

Ein Foto vom Oktoberfest 2024 in Santa Ponça. / Holger Becker

Einen Tisch reservieren

Unter den Gästen sei beispielsweise der Fußball-Verein FC Germania Mallorca. "Auf dem Oktoberfest in München gehört der traditionelle Besuch des FC Bayern München seit vielen Jahren einfach dazu. Eine ähnliche Tradition möchten wir nun auch auf Mallorca ins Leben rufen. Mit FC Germania Mallorca, der in diesem Jahr neu entstandenen deutschen Fußballmannschaft auf Mallorca, möchten wir künftig einen festen Bestandteil unseres Oktoberfestes schaffen. Wir freuen uns deshalb sehr darauf, die Mannschaft bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen, damit eine neue Tradition zu beginnen, die in den kommenden Jahren genauso selbstverständlich zum Oktoberfest Mallorca gehört", so die Veranstalter.

Der Eintritt ist wie schon in den Vorjahren frei. Wer will, kann online einen Tisch reservieren, alternativ per info@oktoberfest-mallorca.eu oder Telefon (+34 671 92 95 68).

Praktisch: Parken geht direkt vor Ort.

Die beiden Organisatoren Werner Wiedemann und Holger Becker. / Nele Bendgens

Das Oktoberfest auf dem Mühlengelände in Santa Ponça gehört zu den größten der Insel. Daneben finden jedes Jahr auch weitere Insel-Ableger der bekannten Wiesn statt, 2025 etwa im Mallorca Country Club, im Golf Son Gual oder im Bierbrunnen in Cala Ratjada. Über die Veranstaltungen 2026 wird die MZ zeitnah noch berichten.

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