30.000 Fans, Kathedrale im Hintergrund: Rels B spielt Gratis-Konzert auf Mallorca

Mallorca-Star Rels B gibt am 11. September, einem Freitag, ein kostenloses Konzert vor der Kathedrale von Palma. Der Auftritt findet im Parc de la Mar statt und beginnt um 21.30 Uhr. Mit dem Konzert will sich der Musiker für seine Ernennung zum Ehrenbürger der Insel bedanken.

Für die Veranstaltung wird derselbe Bereich genutzt, der derzeit für das Konzertprogramm zum Großkonzert "La Patrona" vorbereitet wird. Bei dem Konzert ist Platz für rund 30.000 Besucher. Dafür werden auch die sechs Fahrspuren am Paseo Marítimo in das Veranstaltungsgelände einbezogen. Die Bühne steht mit Blick aufs Meer, im Hintergrund erhebt sich die Kathedrale La Seu.

Der Inselrat hatte im Mai bekannt gegeben, Rels B mit der Auszeichnung zu ehren. Der Mallorquiner gehört zu den international erfolgreichsten spanischen Künstlern und kommt bei Spotify auf mehr als 23 Millionen monatliche Hörer. Als die Ehrung bekannt gegeben wurde, befand sich der Musiker gerade auf Welttournee. Die Nachricht habe ihn so gefreut, dass er dem Inselrat selbst ein besonderes Konzert auf Mallorca vorgeschlagen habe.

Nicht gerade urlauberfreundlich

Die Institution leierte den Auftritt daraufhin gemeinsam mit dem Rathaus von Palma und dem Team des Künstlers an. Das Konzert findet am Vorabend des Mallorca-Tags "Diada de Mallorca" statt. So sollen "alle Mallorquiner die Auszeichnung gemeinsam mit Rels B feiern können". Los geht's ab 21.30 Uhr.

In der Vergangenheit hat sich der Künstler übrigens bereits öffentlich zur Debatte um Massentourismus positioniert - und das mehr als deutlich: Beim Mallorca Live Festival schrie er 2024 "putos alemanes, putos guiris" (Scheiß Deutsche, scheiß Touristen).

Viel los am Mallorca-Tag

Einen Tag nach dem Konzert, am 12. September, steht dann der offizielle Teil der Feierlichkeiten an. Bei der Zeremonie werden die diesjährigen Ehrungen übergeben. Ebenfalls zur Ehrenbürgerin Mallorcas ernannt wird die Sängerin Concha Buika.

Rels B, mit bürgerlichem Namen Daniel Heredia Vidal, erhalte die Auszeichnung unter anderem, weil er „den Namen Mallorcas in die ganze Welt getragen hat und ein großartiger Botschafter unserer Heimat ist“, erklärte der Vorsitzende des Inselrats, Llorenç Galmés. Der Sänger, Komponist und Produzent zähle zu den wichtigsten Vertretern spanischsprachiger Urban Music und sei „ein Stolz für unsere Insel“.

Der unter seinen Fans auch als Skinny Flakk bekannte Musiker war Ende Juli nach seiner langen Tournee nach Mallorca zurückgekehrt. Auf Instagram meldete er sich mit den Worten „casa x fin“ – „endlich zu Hause“ – und einem Foto von einem Boot vor dem Lochfelsen Sa Foradada. Auch seine Frau, die Influencerin Nicole Betancur, war dabei.

Seine erfolgreiche „A New Star World Tour“ hatte Rels B zuletzt mit einem Konzert vor mehr als 50.000 Zuschauern im Metropolitano-Stadion in Madrid abgeschlossen. Nun kehrt er auf Mallorca auf die Bühne zurück – dort, wo seine Tour im Juni 2025 begonnen hatte. Damals kamen rund 20.000 Fans ins Son-Moix-Stadion. Am 11. September können vor der Kathedrale deutlich mehr Menschen dabei sein – und das kostenlos.