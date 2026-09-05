Zwischen Akrobatik und Erotik: So spektakulär ist „Pirates Reloaded“

Auch nach 30 Jahren in dem Job ist die Aufregung für Elizabeth Zieba noch bei jeder Show deutlich spürbar. Die gebürtige Polin mit schwedischem Pass arbeitet in der für ihre Dinner-Shows bekannten Eventbühne Pirates in Magaluf als Direktorin für die Shows. Nicht nur bei den Events, auch bei jedem Training fiebert sie mit, dass keinem der Akrobaten und Künstlern in luftiger Höhe etwas passiert. „Besonders bei der Einlage mit der Schiffschaukel, mit der sich die Künstler überschlagen und von der aus sie dreifache Salti machen, bin ich maximal angespannt“, gibt Zieba bei der sexualisierten, provokanten Erwachsenen-Show „Pirates Reloaded“ am Samstagabend (29.8.) zu.

Spektakuläre Bilder von der Show sehen Sie hier.

Ein Auffangnetz ist in dem etwas anderen Theater, in dem ein etwa zwölf Meter langes Piratenschiff hervorsticht, nicht aufgespannt. Stattdessen fliegen die Künstler am Seil, Reifen oder an der Stange bei den Shows teils direkt über die Köpfe der Gäste. Erwischt der Mann oben ohne, der auf die Räuberleiter seiner Kollegen steigt und gleich in Richtung der über dem Publikum hängenden Holzstange springt, sie wirklich? Oder stürzt er aufs Publikum runter?

Bibbern, große Augen und Anspannung im Publikum. Mit ausgebreiteten Armen und Beinen klammert er sich beim Sprung im entscheidenden Moment in der Luft um die Stange und schwingt mit ihr noch etwas nach. Das Publikum applaudiert. Auch Zieba ist erleichtert. Wieder ein Act, bei dem alles gut gegangen ist.

Die Choreografien enthalten bewusst eindeutige sexuelle Anspielungen. / Nele Bendgens

Bewusst anzüglich

Nicht nur der durch die risikoreichen Nummern ausgelöste Adrenalinkick soll dem Publikum einheizen, sondern auch die leicht bekleideten Künstler und deren Choreografien mit klaren sexuellen Anspielungen. Hier mal vorgetäuschter Oralsex, da Männer, die das Gesäß der Frauen als Trommel benutzen, ihnen an den Haaren ziehen, dort Darsteller, die sich gegenseitig abschlabbern. Die Choreografien sind zwar anzüglich und nichts für Kinder, wer aber Strip-Shows erwartet, muss sich woanders einbuchen. „Unsere Künstler sind professionelle Akrobaten, rhythmische Sportgymnasten oder Tänzer“, betont Zieba, die selbst als Tänzerin bei der Eventbühne Son Amar gearbeitet hat.

Für die Akquise der Künstler schaut sich Zieba etwa regelmäßig bei Meisterschaften im Bereich Sportakrobatik um. Mit der 23 Jahre alten Araceli Santiago etwa ist das Pirates in Kontakt, schon seit sie 18 Jahre alt ist. „Elizabeth war die einzige, die trotz meiner Körpergröße von nur 1,60 Metern auf mich gesetzt hat“, erzählt stolz die Mallorquinerin, die seit zwei Jahren dabei ist.

Elizabeth Zieba arbeitet schon seit 30 Jahren im Pirates in Magaluf. / FOTO: NELE BENDGENS

23 Künstler aus zwölf Ländern

Viele der Künstler würden „Piraten in Magaluf“ als Sprungbrett nutzen, um später etwa im Cirque du Soleil zu arbeiten. Die 23 artistas stammen aus zwölf verschiedenen Ländern, darunter Belgien, England, Kuba, Ukraine und Brasilien. Deutsche gibt es keine. Sprachprobleme zwischen Zieba und den Künstlern, die als Saisonarbeiter für die zwischen Ostern und Halloween stattfindenden Shows angestellt sind, sollte es keine geben: Zieba spricht sechs Sprachen fließend, vier davon in ihrem Arbeitsalltag täglich. Das Team verständigt sich hauptsächlich auf Englisch und Spanisch.

Nur wenig Text, auf Englisch, gibt es in der Show, durch die ein Host führt, der mit seinen langen Haaren aussieht wie aus „Fluch der Karibik“. „Wir mussten uns für irgendeine Sprache entscheiden. Es sind aber nur wenige Passagen“, so Zieba. Selbst wenn man die Erzählungen des Hosts mit Stab inklusive Totenkopf nicht versteht, tut das dem Showerlebnis keinen Abbruch. Und um die ab und an dem Publikum einheizenden Aufrufe („Do you want more?“ „Please, stand up!“) zu verstehen, reichen ein paar Brocken Englisch allemal.

Feiern gewünscht

Bei „Pirates Reloaded“ darf das Publikum an mehreren Stellen der Show ganz offiziell auf den Sitzbänken tanzen. Schon auf der Website wird das Event als Mischung aus Akrobatik-Show und Clubnacht inklusive Licht-, Laser und Bühneneffekten beworben. Wer bei Reizüberflutung leicht die Fassung verliert, sollte hier nicht im Publikum sitzen!

Der Eindruck, dass sich am Samstag vorwiegend Briten im Piraten-Theater, aufhalten, täusche. „Seit etwa fünf Jahren haben wir zunehmend auch deutschsprachige Gäste“, so Zieba. Darunter auch viele Gruppen, die einen Junggesellenabschied oder Geburtstag feiern. Wer im Rampenlicht vor allen Gästen eine Torte bekommen und von den leicht bekleideten Künstlern umtanzt werden will, kann das „Adult Birthday Package – Bronze“ buchen – ab 25 Euro. Noch etwas heißer geht es bei „Magic Reloaded“ zu. Dafür dürfen drei Gäste auf einem Stuhl auf der Bühne Platz nehmen und sind Teil einer Strip-Show von drei Männern. „Oft kaufen die Freunde des Geburtstagskindes oder der zukünftigen Braut das Erlebnis vorab heimlich für sie und überraschen die Person dann“, weiß Zieba. Eine der drei Teilnehmerinnen, die auf die Bühne treten durften, sagte hinterher: „Ich war total aufgeregt, weil ich nicht wusste, was passieren wird. Am Ende war es aber eine schöne Erfahrung.“

90 Minuten Show

Nicht die ganze inklusive Pause 90 Minuten dauernde Show spielt sich auf der Hauptbühne ab, sondern auch auf einem Fass inmitten der Zuschauer-Tische. Manchmal sind die Artisten an mehreren Stellen gleichzeitig zugange und man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Und selbst nach dem Ende der Show dröhnt noch lange der Kopf. Aber es ist ein Dröhnen der guten Sorte ...

Pirates Reloaded: Bis 10. Oktober, jeweils samstags, 23 Uhr (Einlass: 22 Uhr), Pirates, Camí Sa Porrassa, 12, Magaluf, Eintritt: ab 30 Euro, Karten: booking.piratesadventure.com, Dresscode beachten!

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