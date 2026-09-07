Miss World 2026: Mallorquinerin Elisabeth Reynés belegt zweiten Platz

Großer Erfolg für Mallorca beim Schönheitswettbewerb "Miss World 2026": Die 22-jährige Elisabeth Reynés hat bei der internationalen Wahl in Vietnam den zweiten Platz erreicht. Beim Finale in Nha Trang wurde die Mallorquinerin zur Zweitplatzierten, der sogenannten „First Runner-up”, gekürt. Der Sieg ging an Joheirry Mola aus der Dominikanischen Republik, Platz drei belegte die Vertreterin Malaysias.

Für Spanien ist Reynés’ Abschneiden, zumindest was die Ergebnisse der vergangenen Jahre betrifft, historisch. Es ist das erste Mal, dass eine spanische Kandidatin bei Miss World den zweiten Platz erreicht. Das bislang beste spanische Ergebnis bleibt der Sieg von Mireia Lalaguna im Jahr 2015.

Schon vorher erfolgreich

Reynés hatte sich bereits während eines rund einmonatigen Vor-Wettbewerbs bewiesen. Unter anderem gewann sie den europäischen Teil der Kategorie „Beauty with a Purpose“, bei der das soziale Engagement der Teilnehmerinnen im Mittelpunkt steht. Ihr Projekt beschäftigt sich mit Legasthenie, von der sie selbst betroffen ist. Zudem wurde sie als Miss World Europe ausgezeichnet.

Die Mallorquinerin war im April auf Gran Canaria zur Miss World Spain 2026 gewählt worden und durfte Spanien damit beim internationalen Wettbewerb vertreten. Reynés hat einen Abschluss im Bereich Unterkunftsmanagement und studiert derzeit Hotelmanagement an der Universität der Balearen (UIB). Sie spricht Spanisch, Katalanisch und Englisch und lernt außerdem Deutsch und Schwedisch.

Glückwünsche von Marga Prohens

Auch Balearen-Ministerpräsidentin Marga Prohens gratulierte der 22-Jährigen. Sie bezeichnete den zweiten Platz als einen außergewöhnlichen Erfolg und hob hervor, dass Reynés damit Spanien und die Balearen international vertreten habe. Für die Mallorquinerin liege nun „ein großer und langer Weg“ vor ihr, schrieb Prohens in den sozialen Netzwerken.

Bereits vor der Reise nach Vietnam hatte auch Consell-Präsident Llorenç Galmés Reynés empfangen und dabei ihr „Talent, ihre Werte, ihre Begeisterung und ihr Engagement“ hervorgehoben.