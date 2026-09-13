Ochsenknecht, Pizarro und Co.: Promi-Auflauf bei besonderem Padel-Turnier im Mallorca Country Club
Die One Point Challenge zog am 11. und 12. September zahlreiche bekannte Gesichter nach Santa Ponça
Knapp 400 Padel-Begeisterte sind am Samstag (12.9.) bei der One Point Challenge Tour (OPCT) im Mallorca Country Club in Santa Ponça an den Start gegangen. Das innovative Turnierformat zählt derzeit zu den spannendsten Entwicklungen im Padel-Sport: Gespielt wird um genau einen Punkt, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Den Gewinnern winkten 10.000 Euro Preisgeld.
Zahlreiche Promis
Insgesamt stellten sich 192 Teams aus Spanien, Deutschland und weiteren Ländern der Herausforderung. Das Teilnehmerfeld reichte von ambitionierten Amateuren bis hin zu erfahrenen Profispielern und sorgte den ganzen Tag über für spektakuläre Matches.
Auch zahlreiche prominente Gäste ließen sich das unter anderem von bett1.de, Skjur und Curpa gesponsorte Event nicht entgehen und standen selbst auf dem Court. Mit dabei waren Schauspieler Uwe Ochsenknecht, die ehemaligen Fußballprofis Marcell Jansen, David Odonkor, Claudio Pizarro und Patrick Owomoyela, Moderatorin Jana Azizi sowie Influencer Younes Zarou.
10.000 Euro Preisgeld
Bei besten Bedingungen und sommerlichen Temperaturen erlebten Spieler und Zuschauer einen sportlich wie atmosphärisch gelungenen Turniertag im Mallorca Country Club. Neben spannenden Begegnungen sorgten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und die besondere Kulisse für Festivalstimmung rund um den Padel-Sport.
Den Turniersieg sicherte sich schließlich das deutsche Duo Stefan Böhnke und Nick Merten. Neben dem Preisgeld von 10.000 Euro qualifizierten sie sich mit einer Wildcard für das große Finale der One Point Challenge Tour im Dezember in München. Dort spielen die besten Teams der Serie um ein Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro. /somo
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