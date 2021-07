Karakorum Adventure bietet für jeden Geschmack das richtige Maß an Bewegung, mit leichtem oder stärkerem Nervenkitzel oder einfach nur genussvoll und einfach. Das 40-jährige Allroundtalent Julio aus Artà hat seine sportliche Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist mit seinem, nach einer pakistanischen Bergkette benannten Abenteueranbieter seit elf Jahren erfolgreich. Sein großer Pluspunkt: Als Ein-Mann-Betrieb stellt er sich perfekt auf die Wünsche seiner Kunden ein. Jeden Tag in der Woche steht eine neue Aktivität auf dem Programm: Kajaktouren, Coasteering, Wanderungen von leicht, mittelschwer bis schwer, Klettern, Canyoning oder Heißluftballonfahrten bis hin zur mehrtägigen Mountainbike-Tour einmal rund um die Insel sowie Incentive-Reisen auf Mallorca oder in den Pyrenäen.

Das Wichtigste ist für Julio die Exklusivität im Sinne von Familienausflügen oder Kleingruppen (mit höchstens fünf bis sieben Teilnehmern). Denn ihm geht es vor allem um eines: „Ich möchte die Schönheit der Insel zeigen, mit ihren Unterschiedlichkeiten, dem Meer, den Buchten und Höhlen und die ganze landschaftliche Bandbreite.“ Als Profi-Bergführer mit Diplomabschluss in den Pyrenäen und zertifizierter Heißluftballonpilot hat er auch viele deutsche Stammkunden, da er sehr gut Deutsch spricht. Ob Paare, Familien mit Kindern oder Extremsportler, ob sportlich oder eher weniger, jeder ist willkommen und für jeden ist etwas dabei.

In den Sonnenaufgang paddeln

Hoch im Kurs sind beispielsweise derzeit die Kajaktouren zum Sonnenaufgang: Um 6 Uhr in der Früh wird von Font de Sa Cala aus raus aufs Meer und in den Sonnenaufgang gepaddelt, das Ziel ist eine ehemalige Schmuggler- und Seehöhle. Die Tour dauert circa vier Stunden, mit ein bis zwei Pausen. Wer will, kann gerne ins Meer springen. Gegen 9 Uhr wird ein mallorquinisches Frühstück als Picknick, einschließlich Kaffee, serviert. Sehr beliebt ist auch das Coasteering: Dabei kann an verschiedenen Punkten der Küste an Meeresklippen geklettert und ins Wasser gesprungen werden.

Das ist nicht nur für diejenigen, die den Nervenkitzel suchen, sondern sogar für Familien mit Kindern möglich, die Spaß mit Wasserseilrutschen haben. Dieses Vergnügen bietet Julio nicht nur in Font de Sa Cala an, sondern auch an anderen Ecken der Insel, wie in der Nähe von Palma an der Küste von Portals Nous oder in der Caló des Monjo in Cala Fornells im Südwesten der Insel. Neben den kleinen Gruppen legt Julio dabei viel Wert auf hohe Sicherheit. Seine Kunden sind nicht nur mit der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung, sondern auch mit einer Unfallversicherung abgesichert.

Wandern von leicht bis anspruchsvoll

Das sportliche Niveau der Abenteuerlustigen wird im Vorfeld realistisch eingeschätzt. Zum Beispiel für eine anspruchsvolle Tramuntana-Wanderung oder die eher schwierige Klettertour durch den Torrent de Pareis in der Schlucht von Sa Calobra. Sehr leicht und angenehm bei sommerlicher Hitze hingegen ist seine Sonnenuntergangswanderung mit anschließender Weinverköstigung: Ab Esporles geht es den alten Postweg (Cami de Correus) bis nach Banyalbufar entlang und dann von Banyalbufar nach Es Port des Canonge über den Cami de Sa Volta del General zum Meer, um den Sonnenuntergang zu genießen. Anschließend wird eine Weinprobe auf der Terrasse des Weinguts Son Vives geboten – der Weißwein Malvasia wird aus der Rebsorte Malvasía de Banyalbufar ausgebaut, die es nur hier gibt.

Denn Julio möchte seinen Gästen nicht nur die mallorquinische Landschaftsvielfalt, sondern auch die Inselküche näherbringen. In diesem Punkt wird er tatkräftig von seiner Mutter unterstützt, die ihre Küchengeheimnisse in den Picknicks für die Ausflüge verarbeitet. Bei Touren wie diesen sorgt Julio auch für den Transport. Und der eingefleischte Berg- und Meeresfreund sorgt mit seiner lockeren und sympathischen Art dafür, dass sich jeder wohl und sicher fühlt.

Weitere Informationen unter www.karakorum-adventure.com/de