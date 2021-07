Alle, die gerne mit der Fähre nach Mallorca kommen oder zu den Nachbarinseln fahren, haben ab sofort noch mehr Auswahl bei den Verbindungen: Neben Baleària, der deutschen Reederei FRS und der französischen Corsica Ferries nehmen nun auch die italienischen Reedereien Grimaldi und GNV, Tochter der MSC-Gruppe, ihren Betrieb in den Balearengewässern auf.

GNV hat die neue Verbindung schon eingeweiht

Am Mittwoch (7.7.) kündigte GNV-CEO Matteo Cattani in Palma tägliche Abfahrten auf den Strecken Barcelona–Mallorca, Valencia–Mallorca sowie Mallorca–Ibiza an. Dafür setzt die Reederei die „GNV Bridge“ und die „GNV Sealand“ ein. Auf der GNV Bridge ist Platz für 1.000 Passagiere. Sie kann zudem eine Geschwindigkeit von bis zu 24 Knoten erreichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf der "GNV Sealand" ist Platz für 880 Passagiere und 195 Fahrzeuge.

Grimaldi steht kurz vor der Übernahme der Trasmediterránea-Flotte

Fast zeitgleich, am Donnerstag (8.7.), will die Reederei Grimaldi die Übernahme der Flotte und der Routen von Trasmediterránea an Armas offiziell machen. Die kanarische Reederei hatten die Italiener im Frühjahr übernommen. /sw