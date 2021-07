In Palma de Mallorca hat dieser Tage ein neues luxuriöses Boutique-Hotel eröffnet. Das Hotel Concepció by Nobis ist das erste Haus, das die schwedische Kette Nobis Hospitality Group in Spanien betreibt. Das neue Luxushotel ist in einem historischen Gebäude untergebracht, das komplett saniert wurde. Die neue Unterkunft verfügt über 31 Zimmer und Suiten sowie Terrassen und einen Pool.

Neben dem Hotel dürfen sich sowohl Gäste als auch auswärtige Besucher auch über ein neues Restaurant, das Xalest, freuen. Die Öffnungszeiten und Speisekarte finden Sie hier.

Seit September 2019 verfügen die Betreiber über die Gewerbeerlaubnis, seit 2016 über die Baugenehmigung. /sw