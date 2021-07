Der Fahrtwind mildert die Hitze, bei Gegenverkehr zu den oft engen Wegen zum Strand ersparen sich Fahrer aufwendige Ausweichmanöver. Einmal angekommen, ist die Parkplatzsuche ein Kinderspiel. Und dann sind da noch die Mietpreise von Rollern, die gerade jetzt deutlich unter denen von Mietautos liegen. Besonders in den Sommermonaten eignen sich scooters (auch escúteres, motos) gut, um sich auf der Insel bequem fortzubewegen.

Was viele deutsche Urlauber nicht wissen: Wer mindestens 21 Jahre alt ist und seinen Autoführerschein seit mindestens drei Jahren hat, darf damit in Spanien sogar 125er-Roller fahren. "Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Daher fragen viele Kunden uns nach 50er-Rollern", so David Dupays, der in Palma die Verleihfirma Mister Scooter betreibt.

Vor allem das Angebot an kleineren Anbietern wird schnell unübersichtlich – beinahe in jedem mittelgroßen Urlauberort gibt es Verleihfirmen. Wir beschränken uns daher auf eine Auswahl der größeren, die allesamt auch gut vom Flughafen aus erreichbar sind.

Vintage Motors Mallorca

Der Anbieter Vintage Motors Mallorca hat drei Filialen auf der Insel, zwei in Palma, eine weitere in Port d’Alcúdia. Derzeit ist jedoch nur die nahe des Museums Es Baluard in Palma (Plaça Porta Santa Catalina, 5) geöffnet. Sie liegt nur drei Fußminuten von der Bushaltestelle "Passeig de Mallorca / Jaume III" entfernt, die Urlauber mit der A1-Linie vom Flughafen aus bequem erreichen. Zur Auswahl stehen zwei 125er- und ein 300er-Roller-Modell, darunter zwei Vespas. Die günstigsten Modelle kosten ab 22 Euro pro Tag.

Für die Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 200 Euro sind, nach Wunsch, noch einmal 3 Euro pro Tag fällig. In diesem Fall muss eine Kaution von 200 Euro hinterlegt werden. Wer sich gegen das Versicherungspaket entscheidet, verpflichtet sich zu einer Selbstbeteiligung von 600 Euro und muss denselben Betrag als Kaution hinterlegen. Im Preis enthalten sind zwei Helme sowie ein Rollerkoffer. Es gibt keine Kilometergrenze und wie bei anderen Anbietern auch kostet ein zweiter Fahrer nichts extra. Die Preise bei einer Online-Reservierung vorab sind zudem dieselben wie vor Ort. Einige Mitarbeiter sprechen Deutsch. vintagemotors.rent, Tel.: 620-47 62 85, täglich 9–14, 15–18 Uhr

Cooltra

Mit ganzen 700 Fahrzeugen auf der Insel vertreten und damit am größten ist der Anbieter Cooltra mit deutschem Besitzer. Neben zwei Shops in Palma (Carrer del 31 de Desembre, 32; Carrer Monsenyor Palmer, 3) sowie einem weiteren an der Playa de Palma (Carrer Garsa, 1) liefert der Anbieter seine Roller je nach Nachfrage auch an zwei "Delivery points" in Cala d’Or und Cala Ratjada. Achtung: Diese Option ist nur für ausgewählte Zeiträume verfügbar. Es gibt 50er-, 125er- und 300er-Roller. Wer online bucht, erhält derzeit einen Rabatt von fünf Prozent und zahlt je nach Kategorie (Standard, Plus, Premium) bis 15. Juli ab 30,40 Euro pro Tag (für einen Tag). Je länger der Zeitraum, desto günstiger wird der Tagespreis.

Ein Helm ist jeweils inklusive. Wer einen zweiten, einen Koffer oder ein Paket aus zweitem Helm, Koffer und Schloss dazu haben möchte, muss einen Aufpreis zahlen. Ein Basis-Paket mit Selbstbeteiligung ("Franchise-Reduzierung") von 500 Euro ist im Preis inbegriffen. Wer nur 150 Euro Selbstbeteiligung haben und Reifenpannen und ein Ersatzfahrzeug mitversichern will, kann ab 13,30 Euro pro Tag das "Top"-Versicherungspaket abschließen. Den umfassendsten Versicherungsschutz bietet das "Excellence"-Paket ab 18 Euro. Hier liegt die Selbstbeteiligung bei 0 Euro, außerdem müssen Fahrer nur eine ermäßigte Kaution von 50 Euro zahlen. Auch die Mitarbeiter von Cooltra sprechen Deutsch. cooltra.com (Chatfenster nutzen!), Tel.: z. B. 971-07 08 92

Mister Scooter

Mister Scooter hat zwei Filialen in Palma (Carrer Manacor, 123; Carrer del 31 de Desembre, 3) und bringt Kunden die 125er-Roller gegen einen Aufpreis von 15 Euro auch zum Flughafen. Wer nicht direkt von dort losdüsen will, kann sich mit dem kostenlosen Shuttle zu einer der Filialen bringen lassen (bei "Lieferort" "Abholung vom Flughafenkunden" anwählen). Es gibt 50er- und 125er-Roller. Die Roller kosten ab 30 Euro pro Tag. Je mehr Tage man bucht, desto billiger wird es.

Extras wie zwei Helme, ein Koffer oder ein Schloss sind im Preis inbegriffen, ebenfalls eine Basis-Versicherung. Bei einer Selbstbeteiligung von 150 Euro ("Komfort") zahlen Kunden 10 Euro pro Tag und müssen 150 Euro Kaution hinterlegen. Das umfassendste Versicherungspaket ohne Selbstbeteiligung und Kaution ("Komfort Plus") kostet 15 Euro pro Tag. Es gibt keine Kilometerbegrenzung. Einige Mitarbeiter sprechen Deutsch. misterscooter.eu, Tel.: 697-40 23 52

Loco Wheels

Wer auf Vintage-Roller steht, kann bei Loco Wheels (Plaça Quartera, 8, Palma) zwischen 50er- und 125er-Modellen wählen. "Es sind moderne Roller, nur der Look ist vintage", so Betreiber Daniel Gloaguen. Im Preis von aktuell circa 36 Euro pro Tag (Gutscheincode "LOCOPROMO30" eingeben) enthalten sind zwei Helme, eine Straßenkarte von Mallorca sowie eine Haftpflichtversicherung. Andere Versicherungen gibt es nicht.

Obwohl auf der Website die Leihzeiten mit 10–20 Uhr angegeben sind, können auch individuelle Zeiten vereinbart werden, etwa von einem Tag um 14 Uhr bis zum Folgetag um 14 Uhr. Eine Kaution müssen Kunden nicht hinterlegen. Mit der Airline-Buslinie A1 und fünf Gehminuten von den Haltestellen 422 oder 452 aus kommt man zum Shop. Laut Gloaguen ist Loco Wheels der einzige Anbieter der Welt, der geführte Touren mit klassischen Lambretta-Rollern aus den 60er-Jahren anbietet. locowheels.com, Tel.: 653-16 09 29, täglich 10–20 Uhr