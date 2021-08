Bessere Busverbindung vom Flughafen an die Playa de Palma: Seit dem 1. August fährt die Linie A2 nicht mehr nur bis zum Torrent de Jueus, der die Gemeindegrenze zu Llucmajor markiert, sondern bis nach Arenal. Palmas Verkehrsbetriebe EMT stoßen somit erstmals bis in die Nachbargemeinde Llucmajor vor. Für die Verantwortlichen war das am Dienstag (3.8.) Anlass genug, eine Pressekonferenz einzuberufen, auf der die neue "Metro-Linie" vorgestellt wurde.

Die Stadt Palma und die Gemeinde Lluchmajor teilen sich die über fünf Kilometer lange Playa de Palma, wobei der zu Llucmajor gehörende Ortsteil Arenal nur den südlichsten Abschnitt umfasst. Neben den 13.000 gemeldete Bewohnern von Arenal kommt die Verbindung auch den Urlaubern zugute. Damit sei eine langjährige Forderung erfüllt worden, so Patricia Lliteras vom Hoteliersverband der Playa de Palma. Die Urlaubsdestination würde damit "verbessert und verstärkt".

Der nächste Schritt müsse nun sein, auch die anderen Küstensiedlungen der Gemeinde wie Son Verí oder Cala Blava an das Busnetz von Palma de Mallorca anzubinden, sagte indes Gori Estarellas, der ehemalige Bürgermeister von Llucmajor, der die neue Linie in seiner Amtszeit auf den Weg gebracht hatte. Das öffentliche Verkehrssystem der Balearen-Hauptstadt (EMT) ist ansonsten von dem der Überlandbusse und Züge (TIB) getrennt. Geplant ist eine immer weitere Verschränkung.

Die insgesamt sieben neu von der Buslinie A2 angefahrenen Haltestellen sind Club Náutico, Dragonera/Sant Bartomeu, s’Arenal/Llucmajor, Europa/Antoni Galmés, Europa Sant Bartomeu, Trecadors/Tourismusinformation und Trencadors /Sant Cristòfol. Die Busse verkehren alle halbe Stunde. Die erste Verbindung ab Flughafen startet um 7.15, die letzte um 0.15. Von Arenal aus geht es um 5.55 los, der letzte Bus fährt um 23.20. Weitere Infos auf der Website der EMT. /ck