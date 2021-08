Angesichts ständig wechselnder Bestimmungen sind langfristige Reiseplanungen zwar weiterhin möglich, ob sie dann aber auch so umgesetzt werden können, steht auf einem anderen Blatt. Plötzlich ändern sich die Quarantäne-Auflagen und die Kinder müssen mindestens fünf Tage in Quarantäne. Die Fluggesellschaft streicht den so günstigen gebuchten Flug und bietet stattdessen einen wesentlich teureren an. Jetzt soll man auch noch zum dritten Mal geimpft werden. Angesichts so vieler Unwägbarkeiten, tut man gut daran, flexibel zu bleiben. Inwieweit die Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen der Mallorca-Airlines dies ermöglichen, erfahren Sie aus dieser Übersicht:

Ryanair und Laudamotion

Die Billigfluglinien Ryanair und Laudamotion weisen auf MZ-Anfrage auf ihre „Zero Change Fee Policy“ hin. Aus Kulanz verzichten die Airlines derzeit auf Flugänderungsgebühren für alle neuen Buchungen, die vor dem 30. September 2021 für Reisen vor dem 31. Dezember 2021 erfolgen. Momentan seien für die betroffenen Reisen bis zu zwei Flugänderungen möglich, heißt es zudem. Flugänderungen müssen mindestens sieben Tage vor den ursprünglich geplanten Abflugdaten erfolgen, es kann zudem, wie bei anderen Airlines, eine Flugpreis- oder Produktpreisdifferenz anfallen. Bei kurzfristigeren Änderungen gelten die in der Gebührentabelle angegebene herkömmlichen Umbuchungsgebühren (ab 50 Euro pro Passagier und einfacher Strecke nur für den Flug an sich). Namen etwa können im Rahmen der Aktion nicht kostenlos geändert werden. Alle Infos zu Ryanair gibt es hier.

Easyjet

Kunden der Low-Cost-Fluglinie Easyjet können bis zum 30. September 2021 ihre Flüge ohne Umbuchungsgebühr bis zu zwei Stunden vor Abflug umbuchen. Es gebe dabei zudem keine Einschränkungen in Bezug auf Datum oder Zielort. Kunden können auf alle Flüge umbuchen, die bis Ende September 2022 im Angebot sind, sowie auf jedes andere Ziel im Easyjet-Streckennetz, was sich derzeit über 35 Länder erstreckt. Sollte eine verpflichtende Hotelquarantäne die Flüge beeinträchtigen, können Kunden zudem einen Gutschein anfordern, auch wenn die Flüge planmäßig durchgeführt werden, oder innerhalb von vier Wochen vor Abreise eine Erstattung verlangen, wenn die Beschränkungen noch in Kraft sind. Diese Richtlinien gelten für Flüge bis einschließlich 30. September 2021. Alle Infos yu Easyjet gibt es hier.

Eurowings

Bei Eurowings profitieren Passagiere weiterhin von den bereits bestehenden flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten. „Fluggäste können ihre Flüge bis 40 Minuten vor Abflug kostenlos ändern, beliebig oft umbuchen sowie kostenlos auf ein anderes Reiseziel innerhalb Europas wechseln“, sagt eine Sprecherin. Der neue Flug muss bis 29. Oktober 2022 stattfinden. Passagiere, die ihren Flug stornieren möchten, da er am 31. August 2021 ablaufen würde, können alternativ einen Voucher über den Wert ihres gezahlten Flugpreises anfordern. Er muss mindestens sieben Tage vor Abflug angefordert werden und ist ab Ausstellungsdatum drei Jahre lang gültig. Die Flugstrecke ist bei der Einlösung des Vouchers frei wählbar und muss nicht mit der ursprünglich gebuchten Verbindung übereinstimmen. Alle Infos zu Eurowings gibt es hier.

Tuifly

Tuifly bietet nur Passagieren, die ihren Flug im Perfect-Tarif buchen, flexiblere Bedingungen an. Reisende können ihren Flug damit bis sieben Tage vor Abflug gebührenfrei und beliebig oft umbuchen. Ist die Umbuchung kurzfristiger, erhebt die Airline eine Gebühr von 33 Euro pro Person und Strecke. Achtung: Flüge im Pure-Tarif, bei dem nur Handgepäck erlaubt ist, können nicht umgebucht werden. Eine Stornierung lohnt sich nur in den seltensten Fällen, da der „im Beförderungsentgelt enthaltene Preis für die Flugbeförderung nicht erstattet wird“ und die Airline für den Verwaltungsaufwand eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro pro storniertem Flug und Person berechnen würde. Alle Infos gibt es hier.

Lufthansa

Bei der Lufthansa bestätigt man uns, dass auch für Kurzstrecken alle Tickets weiterhin flexibel umbuchbar sind. Das gelte für bestehende Buchungen wie auch Neubuchungen. Passagiere können ihr Reisedatum beliebig oft gebührenfrei umbuchen, „außer bei Economy-LIGHT-Tarifen und European-Business-Saver-Tarifen, die nach dem 1. August 2021 bezahlt wurden“, heißt es auf der Website. Die Umbuchung muss lediglich vor dem ursprünglich geplanten Reisedatum erfolgen, wobei keine genaue Stundengrenze gelte. Fluggäste, die ihre ursprüngliche Reise vor dem 31. Juli 2021 gebucht haben und jetzt verschieben möchten, sich aber noch nicht für ein neues Datum und Reiseziel entscheiden können, haben die Möglichkeit, ihre Reservierung zunächst zu stornieren, ohne sich auf ein neues Reisedatum festzulegen. Das Ticket bleibt solange im System als Guthaben erhalten, bis sich die Fluggäste für eine neue Reservierung entschieden und es damit wieder einlösen. Die neue Reise muss bis zum 31. August 2021 gebucht werden. Der Abflug kann bis zum 31. Juli 2022 erfolgen. Auch Erstattungen für stornierte Flüge sind gegebenenfalls möglich. „Je nach Tarifkonditionen und ggf. genutzten Teilstrecken des Tickets wird der Erstattungswert von Tarif, Steuern und Gebühren berechnet und auf das ursprüngliche Zahlungsmittel erstattet“, heißt es. Alternativ können Tickets, die bis einschließlich 15. Mai 2020 gebucht wurden, in einen Flight Value Voucher (Gutschein) umgewandelt werden. Alle Infos gibt es hier.

Condor

Für Kunden von Condor entfällt die Umbuchungsgebühr vorerst bei Flugbuchungen bis einschließlich 31. August 2021 zu allen Zielen im Condor-Streckennetz, unabhängig von der Klasse. „Hierfür muss keine zusätzliche Option gebucht werden, sie ist in den Buchungen bereits enthalten“, so eine Sprecherin. Die Reise kann innerhalb der gleichen Klasse und des gleichen Tarifs bis 24 Stunden vor Abflug beliebig oft kostenlos umgebucht werden, wobei Passagiere für eventuelle Preisdifferenzen aufkommen müssen. Alle Infos gibt es hier.

Corendon

Für Kunden der Airline Corendon, die etwa von Nürnberg, Düsseldorf, Hannover, Köln oder Münster direkt nach Mallorca fliegt, ist eine Umbuchung nur sinnvoll, wenn sie ihr Ticket mit dem Flex- oder Premium-Tarif gebucht haben. Wer über eine Woche beziehungsweise 48 Stunden vorher umbucht, dem werden im Flex-Tarif 30 beziehungsweise 50 Prozent vom ersten Ticketpreis abgezogen. Im Premium-Tarif wird für die beiden genannten Fälle kein Abzug vorgenommen. Beträgt die Restzeit bis zum einst gebuchten Flug bei der Umbuchung weniger als 48 Stunden, werden Premium-Kunden 50 Prozent vom ersten Ticketpreis abgezogen. Wird das Ticket ganz storniert, werden im Flex-Tarif 50 beziehungsweise 70 Prozent des Original-Ticketpreises abgezogen und der Restbetrag zurückerstattet. Im Premium-Tarif gibt es den vollen Betrag zurück. Rückerstattet wird nur die Nettoticketgebühr, nicht die Servicegebühr. Weniger als 48 Stunden vorher ist in keinem der beiden Tarife eine Stornierung möglich. Alle Infos gibt es hier.

Sundair

Sundair fliegt ab Bremen, Dresden, Erfurt, Kassel, Leipzig und Lübeck direkt nach Palma. Passagiere können ihre Reisedaten (Flugdatum) bis 24 Stunden vor Abflug gegen eine Gebühr von 35 Euro pro Person ändern. „Bei Stornierung bzw. Nichtantritt ist eine Erstattung des Flugpreises nicht möglich“, heißt es auf der Website. Alle Infos gibt es hier.

Wizz Air

Dortmunder oder Wiener, die mit Wizz Air fliegen, können Datum, Uhrzeit und Ziel des gebuchten Flugs bis spätestens drei Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit ändern. Ist das neue Ticket günstiger als das alte, wird der Preisunterschied nicht zurückerstattet. Achtung: Nur Passagiere, die den Wizz-Flex-Tarif gebucht haben, können kostenlos umbuchen. Alle anderen zahlen zwischen 31 und 41 Euro (bis zu 30 Tage beziehungsweise weniger als sieben Tage vor Abflug) pro Passagier und Flug. Eine Stornierung lohnt sich nur bei Buchungen mit dem Flex-Tarif. Alle Infos gibt es hier.

Vueling

Die Airline Vueling, die etwa ab München oder Stuttgart Direktflüge nach Mallorca anbietet, bietet für den Basis-Tarif einen „FlexPack“ an, mit dem Passagiere kostenlos Reiseziel, Datum und Namen ändern können. Er kostet ab 3 Euro pro Person und Flug, die Umbuchungsgebühr liegt bei bis zu 60 Euro pro Person. In den „Optima“- und „TimeFlex“-Optionen ist diese Möglichkeit automatisch enthalten. Wer eine Reise storniert (mindestens 48 Stunden vorher), bekommt den Wert auch mit dem „FlexPack“ als Reiseguthaben gutgeschrieben. Wer seine Reise mit Vueling kostenlos unbegrenzt oft umbuchen und nur die Preisdifferenz zahlen will, sollte die teurere „TimeFlex“-Option wählen. Alle Infos gibt es hier.

Swiss

Auch die Airline Swiss, die etwa von Zürich oder Genf aus direkt nach Mallorca fliegt, bietet Passagieren derzeit an, dass sie ihr Reisedatum beliebig oft gebührenfrei umbuchen können, „außer bei Economy-Light-Tarifen und European-Business-Saver-Tarifen, die nach dem 1. August 2021 bezahlt wurden“, heißt es auf der Website. Für alle Tickets, die bis zum 31. Juli 2021 mit einem Reisedatum zwischen dem 1. Februar 2020 und 31. August 2021 ausgestellt wurden, ist eine Änderung der Beförderungsklasse, des Abflugs- oder Zielflughafens einmalig möglich. Das Ticket behalte weiterhin seinen Wert und könne für eine neue Reise mit Reisebeginn bis 31. Juli 2022 zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Wenn Passagiere die Beförderungsklasse oder Strecke ändern, wird das Ticket für diese Reise neu berechnet. Es können Aufzahlungen anfallen. Alle Infos gibt es hier.

Austrian Airlines

Bei Austrian Airlines – die Fluggesellschaft fliegt etwa von Wien aus nach Mallorca – weist man uns zunächst darauf hin, dass es sich bei den Flügen nach Palma um Austrian-Holidays-Flüge handele. „Daher gelten die Stornobedingungen für Charterreisen, die von jenen von Linienflügen abweichen“, so eine Sprecherin. „Bei einer Umbuchung wird quasi der bestehende Flug storniert (daher greifen die Stornobedingungen) und ein neuer Flug gebucht (zum tagesaktuellen Preis)“, erklärt sie weiterhin. Bei mindestens 30 Tagen vor Reiseantritt ist eine Stornierung in der Sommer- und Wintersaison 2021 laut Tabelle gratis (inklusive Steuern und Gebühren), bis zwei Tage vor Reiseantritt sind 20 Prozent des Flugpreises (inklusive Steuern und Gebühren) zu zahlen, ab einem Tag vor Abflug 100 Prozent. Alle Infos gibt es hier.

Edelweiss Air

Wer vor hatte, mit Edelweiss Air von Zürich auf die Insel zu fliegen, kann sein Ticket derzeit nur noch mehrfach umbuchen, wenn er oder sie es zwischen dem 25. August 2020 und dem 31. Dezember 2021 gebucht hat oder dies tun wird. Die betroffenen Tickets können bis spätestens 31. März 2022 auf ein neues Reisedatum (maximal 31. Juli 2022) umgebucht werden, wobei auch das Reiseziel verändert werden kann. „Umbuchungsgebühren entstehen keine, egal welcher Tarif gebucht wurde. Sollte der umgebuchte Tarif aufgrund einer Änderung beispielsweise der Destination (Umbuchung von Kurz- auf Langstrecke), Wechsel der Reiseklasse oder Ähnlichem, teurer sein, kann eine Aufzahlung erforderlich werden“, heißt es auf der Website. Falls sich Passagiere noch nicht für neue Reisedaten entscheiden können, können die Flüge vorübergehend deaktiviert werden. Als Einlösefrist gilt auch hier 31. März 2022. Alle Infos gibt es hier.