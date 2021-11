Seit Mittwoch (24.11.) können Inhaber der Bus- und Zugkarte Tarjeta Intermodal mit dieser auch die Stadtbusse von Palma de Mallorca nutzen. Auch das Umsteigen von den Linien, die bisher mit der Tarjeta Intermodal bezahlt werden mussten, in die Stadtbusse ist kostenlos – mit Ausnahme der Flughafenlinien. So wird es Menschen, die außerhalb von Palma wohnen, leichter gemacht, sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt dem Auto im Stadtgebiet fortzubewegen. Die Bewohner Palmas wiederum können so ebenfalls einfacher in die Orte außerhalb des Stadtgebietes gelangen, erklärte Palmas Bürgermeister José Hila.

Der balearische Mobilitätsminister Josep Marí schätzt, dass in den Stadtbussen in Zukunft in einem Jahr knapp 1.174.000 Fahrten mit der Tarjeta Intermodal gemacht werden.

Die Tarjeta Intermodal muss sowohl beim Ein- als auch beim Aussteigen in den Überlandbussen vorgezeigt werden und seit dem neuen Abkommen erneut beim Einsteigen in einen der Stadtbusse. Das Umsteigen in Letztere ist dann innerhalb von einer Stunde (ab dem Abstempeln beim Ausstieg aus dem Überlandbus) kostenlos. In die entgegengesetzte Richtung, also von den EMT-Bussen in die Überlandbusse, haben Nutzer ab dem Zeitpunkt des ersten Vorzeigens im Stadtbus 90 Minuten Zeit.

Seit einer ersten Phase der Zusammenführung beider Verkehrsnetze im September 2018 kann man auch Palmas Bürgerkarte "Tarjeta ciudadana" bereits auf der Metrolinie (M1) benutzen und damit von der Plaça d'Espanya aus etwa zur Balearen-Universität UIB fahren. So ist Umsteigen von einem der Stadtbusse in die Linie M1 seither kostenlos. Auch hier gilt ein Zeitlimit von 90 Minuten ab der ersten Validierung der Karte. Die Neuheit sei von den Bewohnern Mallorcas gut angenommen worden. So hätten bisher im Jahr 2021 12.781 Personen damit insgesamt 247.253 Fahrten gemacht. /sw