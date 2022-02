Der Inselrat von Mallorca verlost bei einer Aktion erneut Hotel-Gutscheine – dieses Mal für Senioren und Rentner –, um noch vor den Osterfeiertagen den heimischen Tourismus anzukurbeln. "Gaudeix l'illa sènior" heißt die Aktion, bei der 2.250 "bonos" an 4.500 Residenten verteilt werden. Letztere müssen zum einen Residenten sein und zudem entweder über 65 Jahre alt oder Rentner sein und das auch entsprechend nachweisen können.

Es ist bereits die zweite Ausgabe der Aktion, die sich speziell an Senioren und Rentner richtet. Insgesamt bereits 52 Hotels und circa 43.000 Residenten haben bis dato von ähnlichen Gutschein-Aktionen des Inselrats profitiert.

Saisonbeginn noch vor Ostern

Mit der Aktion, die der Inselrat über die Fundació Mallorca Turisme möglich macht, will er dazu beitragen, dass Hotels und andere vom Tourismus abhängige Lokale noch vor den Osterfeiertagen in die neue Saison starten können. Eingelöst werden können die Gutscheine für Hotelaufenthalte (drei Tage bzw. zwei Nächte) inklusive Halbpension in Hotels auf Mallorca zwischen dem 15. März und dem 7. April. (Die Osterfeiertage fallen in diesem Jahr auf den 14. (Gründonnerstag) bis 18. April (Ostermontag)).

Die Aufenthalte müssen jeweils an einem Dienstagmorgen beginnen und dauern bis Donnerstagmittag an. So wollen die Verantwortlichen dafür sorgen, dass auch die Tage in der Vorsaison ausgebucht sind, an denen viele Hotelzimmer oft leer bleiben. Auch der Betrieb in um die Hotels gelegenen Restaurants und Geschäften soll damit angekurbelt werden. In dem oben angegebenen Zeitraum dem stehen demnach folgende Daten zur Auswahl, die man auch bei der Bewerbung für die Gutscheine auf der Website der Aktion angeben muss.

1. Woche: vom 15. bis 17. März

2. Woche: vom 22. bis 24. März

3. Woche: vom 29. bis 31. März

4. Woche: vom 5. bis 7. April

Wer will, kann den Aufenthalt nach Absprache mit dem jeweiligen Hotel auch verlängern oder zusammen mit weiteren Personen anreisen. Die Gutscheine beinhalten zudem sportliche Aktivitäten für die Senioren und Rentner, um Bewegung im Alter zu fördern.

Zu ihrem Kurzaufenthalt in einem der acht teilnehmenden Hotels, die mindestens drei Sterne haben, müssen die Teilnehmer der Aktion lediglich 50 Euro für Aufenthalt und Aktivitäten beisteuern (Frühstück und Abendessen ist inklusive). Den Rest finanziert der Inselrat mit 200 Euro pro Aufenthalt. Die Aktion kostet den Inselrat und die Balearenregierung, die sie zu 50 Prozent mitfinanziert, 450.000 Euro.

Die acht, an der Aktion teilnehmenden Hotels sind noch nicht bekannt, liegen aber in Palma, der Tramuntana, Raiguer, Migjorn, Pla und Llevant, decken also alle Teile der Insel ab.

Hier bewerben

Die Einschreibefrist für die Aktion ist der 15. Februar. Die Auswahl der Gewinner erfolgt per Losverfahren. Die Gewinner werden per E-Mail informiert und können sich dann mit dem jeweiligen Hotel bezüglich der Details ihres Aufenthalts in Verbindung setzen. Weitere Infos gibt es unter http://gaudeixsenior.com/es/inicio/.

Hier müssen Teilnehmer ihren Vor- und Nachnamen, ihre E-Mail-Adresse, ihre NIE (DNI), ihren Wohnort und die Postleitzahl angeben. Auch die Handynummer sollten Sie in einem eigenen Feld eintragen. Bei "edad" dann noch angeben, ob man über oder unter 65 Jahre alt ist, einen Nachweis hochladen (beide Seiten des NIE-Kärtchens oder Rentennachweis) und die Präferenzen für den Wunschzeitraum der Reihe nach angeben. Am Ende noch den Haken bei "Residente en Mallorca" setzen und die AGBs (Condiciones legales Bases) bestätigen. Als letzten Schritt auf "registrarse" klicken.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Gutscheinaktionen des Inselrats sehr beliebt waren. "Bei der letzten Ausgabe für Senioren haben sich 4.000 Teilnehmer registriert. Unter ihnen wurden 1.800 Gutscheine verteilt", so eine Sprecherin des Inselrats. Da zunächst alle Einschreibungen gesammelt und die Gewinner dann per Losverfahren ausgewählt werden, lohnt sich eine Einschreibung bis zum Ende der Frist.