Mallorca für Backpacker: In diesen Hostels können Sie günstig Urlaub machen Simone Werner Aktualisiert: 06/02/2022 10:08 Fotogalerie anschauen > Mallorca-Urlaub für Backpacker: Für wen Komfort nicht an erster Stelle steht, kann auf der Insel in einer Vielzahl an Hostels unterkommen. Vor allem in Palma de Mallorca ist die Auswahl groß, aber auch in einigen Dörfern lässt sich günstig übernachten. Die MZ präsentiert eine Auswahl der besten Hostels auf der Insel.

Zentraler geht's nicht: Josemari Youth Hostel (Palma de Mallorca) Josemari Youth Hostel Das El Josemari Youth Hostel war einst unter dem Namen „Central Palma“ bekannt und liegt in Palmas Altstadt an der schönen Plaça Josep Maria Quadrado, 2, in einer ehemaligen Klosterschule der Franziskanerinnen. In dem Hostel stehen insgesamt 20 Zimmer zur Verfügung. Es gibt 4er-, 6er- und 10er-Zimmer. Sie kosten derzeit ab 18 Euro (4er-Zimmer), ab 16 Euro (6er-Zimmer) und ab 14 Euro (10er-Zimmer). Bettwäsche und Schließfächer werden gestellt. Es gibt ein Fernsehzimmer, eine kleine Küche, eine Bar und einen Waschraum. Für 6 Euro pro Person und Tag kann man im Hostel ein Frühstück zu sich nehmen. Wer eine Parkmöglichkeit braucht (Plätze sind in der Innenstadt rar gesät), zahlt 15 Euro pro Tag. staybrick.es/es/josemari

In der Britenhochburg: Hostel Floridita (Magaluf) Hostel Floridita Mitten in der Britenhochburg Magaluf (Carrer Llevant, 6) liegt das Hostel Floridita. Es gibt einen Lounge-Bereich, in dem man sich mit Getränken oder Snacks an Automaten versorgen kann, sowie einen Garten und einen Internetraum mit Computern. Auch dürfen Gäste die Dachterrasse des 200 Meter entfernten Hotel Florida Magaluf nutzen, von der aus man reichlich Sonne tanken und im Pool planschen kann. Dort, im Carrer Torrenova, 33, wird auch der Check-in abgewickelt. Die ersten Termine für die bevorstehende Sommersaison sind ab dem 29. April verfügbar. Es gibt Doppelzimmer und solche für Gruppen, die man neuerdings aber nur komplett reservieren kann. Die Nacht kostet pro Person ab 37,40 Euro inklusive Frühstück. hostelfloridita.com

Weitab vom Massentourismus: Embat (Montuiri) Embat Wer schon immer einmal das Landesinnere genauer kennenlernen und abseits des Massentourismus entspannen wollte, kann sich seit vier Jahren im Embat in Montuïri (Rector Escarrer, 4) einquartieren. Es empfängt ab April wieder Gäste und hat dann bis zum Jahresende geöffnet. Es gibt neun Zimmer: Doppelzimmer, 4-er- und 6-er-Zimmer. Sie kosten ab 18 Euro pro Nacht (Nebensaison) oder 25 Euro (Hauptsaison). embatjuvenil.com

Für Burger- und Strand-Fans: Hostal Atlanta (Arenal) Hostal Atlanta Das nur wenige Minuten vom Club Náutico von Arenal und der Playa de Palma entfernt gelegene Hostal Atlanta (Carrer Terral, 50) bietet 30 Zimmer, darunter auch Doppelzimmer und 3er-, 4er- oder 5er-Zimmer. Das Doppelzimmer kostet je nach Saison zwischen 35 und 85 Euro, die anderen Zimmer zwischen 15 und 35 Euro pro Person. In der hauseigenen Kantine gibt es laut der Website die besten Burger der Insel. hostal-atlanta.eu

Für Sportliebhaber und Wanderer: Hostel Sóller Hostel Sóller Tramuntana-Liebhaber sind im Hostel Sóller (Carrer de Santa Teresa, 27) mit 49 Schlafplätzen gut aufgehoben. Die Mehrbettzimmer kosten ab 18 Euro pro Person (Handtücher und Bettwäsche nicht inklusive), das Doppelzimmer ab 45 Euro für zwei Personen. Beim Einchecken gibt’s Crocs dazu. Neu sind das angebotene Abendessen sowie ein eigenes Profil des Hostels mit Wanderrouten in der App Wikiloc. hostelsoller.com

Für Hafen-Schlenderer: Palma Port Hostel Palma Port Hostel Wer gern an Palmas Hafenpromenade entlangschlendert, kann sich seit Juli 2016 im Palma Port Hostel (Carrer Son Catlaret, 4) einmieten. Es gibt 10er-, 8er-, 6er- und 4er-Zimmer. Kostenpunkt: je nach Saison zwischen 18 und 35 Euro pro Person und Nacht. Neben einer gut ausgestatteten Küche gibt es auch die Möglichkeit, sich gegen eine Gebühr auf der Playstation zu vergnügen. palmaporthostel.com

Mit Pool im Garten: Sa Fita Backpackers (Esporles) Sa Fita Backpackers Das an der Ortsdurchfahrt (Carrer de Joan Riutort, 49) von Esporles gelegene Sa Fita Backpackers empfängt seit 2015 Gäste. Die 44 Schlafplätze verteilen sich auf 10er-, 8er-, 6er-, 4er-Zimmer sowie ein Doppelzimmer. Die Zimmer kosten zwischen 23 Euro pro Nacht und Person in der Nebensaison und 27 Euro in der Hauptsaison. Im Preis enthalten sind Bettwäsche, eine Decke und ein Handtuch. Besonderes Schmankerl: Es gibt auch einen Pool. Die Mitarbeiter des Hostels verteilen zudem Wanderführer und Informationsmaterial zu anderen Aktivitäten. Das Hostel ist vom 1. März bis 10. Dezember geöffnet. Wie in anderen Unterbringungen muss man bis mindestens zum 28. Februar den Covid-Pass oder einen negativen Covid-Test vorzeigen. safitabackpackers.com

Mit Vergangenheit: The Boc Palma The Boc Palma Das 2015 eröffnete, einstige Fleming Hostel (Carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 46) heißt nun The Boc Palma. Es befindet sich in einem Gebäude von 1933. Es gibt 39 Zimmer, die ab 16 Euro (Nebensaison) beziehungsweise 36 Euro (Hauptsaison) kosten, sowie zwei Küchen, einen Gemeinschaftsraum mit Tischkicker und Billard, eine Dachterrasse und einen Innenhof. Die Kette wird im Frühjahr ein zweites Hostel in Foners eröffnen. thebochostels.com

Mitten im Szeneviertel: Urban Hostel Palma Urban Hostel Palma Mitten in Palmas Szeneviertel Santa Catalina (Plaça de la Verge del Miracle, 4) liegt das Urban Hostel Palma. In dem ehemaligen Kloster gibt es neben Doppelzimmern auch solche für 4 bis 16 Personen. Das Bett kostet ab 15 Euro (Frühstück, Bettwäsche und Handtücher inklusive). In den Gemeinschaftsräumen stehen Fernseher, Spiele, Bücher und Computer zur Verfügung. Neben einer Gemeinschaftsküche bietet das Hostel auch einen Fahrradverleih. palmaurbanhostel.com / yourhouseurbanhostel.com

Wie in einer Raumkapsel: We Hostel Palma We Hostel Palma Im Februar 2018 haben vier Geschwister, die das Reisen lieben, das We Hostel nahe der Plaça Gomila in Palma (Carrer Germans Schembri, 1) eröffnet. Hier gibt es 8er-, 4er- und Doppelzimmer (eigenes Bad) sowie ein Zimmer mit besonders futuristischen Betten (siehe Foto). Je nach Saison zahlen Besucher ab 23 Euro pro Nacht. Es gibt eine Bibliothek sowie Terrassen mit Barangebot. wehostelpalma.com