Gute Nachrichten für Ausflügler auf Mallorca: Die Gemeinde Santanyí plant den Bau eines neuen Aussichtspunkts in der Cala Llombards. Wie Bürgermeisterin Maria Pons bekannt gab, soll die kleine Straße Carrer des Pontàs in dem Küstenort erneuert werden. Sie führt direkt an die Felsküste, wo die Aussichtsplattform entstehen soll.

Mehr zum Thema Die 18 schönsten Aussichtspunkte auf Mallorca