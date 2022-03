Ende 2019 begann alles wie ein Hobby. Fotos von schönen Stränden hochladen, oder vom Latte macchiato im Café am Hafen. Hier noch eine Palme am Meer, da noch ein Schnappschuss von der Küstenwanderung. Alles, was man als Zugezogene in Cala Ratjada eben so fotografiert – und was Freunde in Deutschland neidisch macht. Schnell hatte Lara Kormeier auf ihrem Instagram-Account „Cala Ratjada Guide“ eine Menge Mallorca-Bilder zusammen – und nach kurzer Zeit mehr als 1.000 Follower, ohne sich aktiv um sie bemüht zu haben. „Die Worte Cala Ratjada in Kombination mit schönen Bildern sprechen einfach unglaublich viele Menschen in Deutschland an“, sagt die 27-jährige Bielefelderin.

Keiner weiß das besser als ihr Freund Óliver Fernández (34). Der Deutsch-Spanier ist auf Mallorca geboren, lebt von klein auf in Cala Ratjada – und ist SEO-Spezialist. Sprich: Er berät Firmen bei der Suchmaschinenoptimierung. „Cala Ratjada wird monatlich von Deutschland aus rund 50.000 Mal bei Google eingegeben, das ist viel“, so Fernández. Warum nicht die Chance nutzen und den Cala-Ratjada-Guide ausbauen, dachte sich das junge Paar und schaltete im Herbst 2020 die Website calaratjadaguide.com online. Strände, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Wanderwege in Cala Ratjada Das könnte Sie interessieren: Immobilien "Menschenunwürdige Preise": Wie ein deutscher Rentner am Mietmarkt in Cala Ratjada verzweifelt Stories Hier lohnt der Besuch: Wie ein Traditionsladen in Cala Ratjada die Krise meistert Panorama Neue Promenade in Cala Ratjada auf Mallorca: Deutlich weniger Platz für die Gastronomie Neben den schönen Fotos sind hier auch kleinere Infotexte zu finden. Zu Stränden, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Wanderwegen. Alles ist übersichtlich, klar gegliedert und auf deutsches Publikum abgestimmt. „Wir wollen deutsche Urlauber ansprechen, die sich vor ihrer Reise über Cala Ratjada informieren“, erklärt Lara Kormeier. Sie selbst hat auch Logo und Design der Seite entworfen. Um aus dem Zeitvertreib ein gewinnbringendes Projekt zu machen, holten Kormeier und Fernández noch einen weiteren Freund ins Boot: App-Entwickler und Marketing-Experte Dani Soto (34), ebenfalls aus Cala Ratjada. „Für viele Deutsche ist Cala Ratjada Teil ihres Lebens, obwohl sie nur im Urlaub kommen. Durch uns können sie den Ort noch besser kennenlernen“, wirbt Lara Kormeier. Noch bringt der Guide dem Trio keine Gewinne ein – dafür aber 18.000 Visits in knapp einem Jahr. „Wir versuchen jetzt die Unternehmer vor Ort zu überzeugen, dass es sich lohnt, auf unserer Seite aufzutauchen“, so Dani Soto. Auch mit dem Rathaus ist man im Gespräch. „Wir fördern ganzjährigen Individualtourismus – genau das, was unsere Heimat anstrebt.“