Experten aus der Tourismusbranche sagen Mallorca für 2022 schon jetzt eine Rekordsaison voraus – trotz anhaltender Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. Unmittelbar vor der Tür stehen die Osterfeiertage, und auch für den Sommer haben die meisten Arbeitnehmer ihre Urlaubstage wohl schon eingereicht. Damit beginnt auch das Pokern um die besten Angebote auf der Insel. Dabei dürfte Urlauber vor allem eine Frage beschäftigen: Lohnt es sich 2022, auf Last-minute-Angebote zu hoffen, oder sollte man lieber frühzeitig buchen? Wir haben Branchenkenner gefragt.

Urlaub auf Mallorca wird 2022 teurer

In einem grundlegenden Aspekt ist sich der Großteil von ihnen einig: Urlaub im Jahr 2022 wird teurer. Als Gründe nennen sie auch den Krieg in der Ukraine. „Steigende Flugbenzinkosten werden in den nächsten Tagen sicherlich an die Urlauber weitergegeben, und anziehende Gas- wie auch Lebensmittelpreise werden auch die Hotels treffen“, sagt etwa Olav Brunssen von der Vermittlungsplattform last-minute-mallorcareisen.de. Selbst bei Last-minute-Reisen könnten Urlauber daher nicht wirklich viel Geld sparen, prognostiziert auch Tina Trares vom Fraport AG Travel Service, einem Derpart-Reisebüro.

Dennoch stellen die Experten eine ungebrochene Reiselust deutscher Urlauber fest. „Wir bemerken bei unseren Kunden einen großen Nachholeffekt aus 2020. Man möchte gerne wieder verreisen und was Anderes sehen“, weiß etwa Trares. „Vor allem, wer in den vergangenen Jahren ganz auf Urlaub verzichtet hat, will in diesem Jahr auf jeden Fall weg“, sagt auch Annika Hunkemöller, Pressesprecherin der Plattform urlaubsguru.de. Laut Prognosen des Deutschen Reiseverbandes liegt Spanien inklusive der Kanaren und Balearen derzeit auf Platz eins der Rangliste der Top-Reiseziele. „Dies merken wir auch bei unseren Nachfragen“, bestätigt Trares.

„Die Mallorca-Nachfrage (Buchungsanteil) ist um sechs Prozent höher als 2019, und Mallorca ist derzeit unser beliebtestes Urlaubsziel (nach der Türkei) für Pfingsten und Sommer 2022“, so ein Sprecher der Plattform weg.de. Bei dem Portal geht man fest davon aus, dass die Nachfrage im Sommer noch weiter ansteigen und es bei Mallorca-Angeboten zu Engpässen kommen wird. Heißt: deutlich weniger günstige Last-minute-Angebote. „Auch wir sind der Meinung, dass es sich nicht lohnt, auf eventuelle Last-minute-Angebote zu warten“, so Trares, die bestätigt, dass die Auswahl an Last-minute-Angeboten für Mallorca derzeit kleiner ist als in früheren Jahren. „Wer schon weiß, dass er etwa im Juli verreisen will, sollte am besten jetzt buchen. Günstiger wird es auf keinen Fall“, meint auch Hunkemöller.

Ostern und Sommerurlaub 2022 auf Mallorca: Trend zum Frühbuchen

Auch weil sich viele vor weiteren Preisanstiegen fürchten, gehe der Trend in diesem Jahr eindeutig in Richtung frühzeitiges Buchen. „Das Frühbuchergeschäft boomt“, sagt Hunkemöller. Der Grund sind auch flexiblere Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen. „Reiseveranstalter bieten unseren Kunden mit Flexpaketen mehr Planungsfreiheit an und animieren sie so dazu, früher zu buchen“, bestätigt Trares. Durch die Pakete hätten Kunden die Möglichkeit, ihre Reise bis zu 22 Tage oder sogar 15 Tage vor Reisebeginn ohne Angabe von Gründen zu stornieren oder umzubuchen. Der Kunde müsse für das Paket lediglich eine Gebühr von 60 Euro zahlen.

Mit dem Motto „Der frühe Vogel schnappt sich den besten Platz unter der Palme“ will derzeit auch der deutsche Reiseveranstalter FTI Kunden dazu animieren, in diesem Jahr auf lange im Voraus gebuchte Reisen zu setzen. Daher hat er seine Frühbucherkampagne kürzlich bis Ende März 2022 verlängert. Frühentschlossene würde damit auch für Reisezielen der Kurzstrecke bis zu 50 Prozent auf den Hotelpreis sparen, heißt es von FTI.

Wer eher Früh buchen sollte

„Wer eine bestimmte Region auf Mallorca oder ein konkretes Hotel ins Auge fasst oder besondere Zimmerwünsche hat, zum Beispiel Familienunterkünfte mit zwei getrennten Schlafzimmern, dem empfehlen wir, jetzt zu buchen und die flexiblen Stornierungsoptionen zu nutzen“, so der Pressesprecher von weg.de. Auch eine Familie mit Kindern, die auf die Hauptferienzeit angewiesen ist, sollte eher auf noch verfügbare Frühbucherangebote setzen, empfiehlt Kerstin Heinen, Pressesprecherin vom Deutschen Reiseverband. Damit ließen sich sogar teils mehr als die Hälfte des Reisepreises sparen.

Wer sich dennoch für ein Last-minute-Angebot entscheidet, sollte, sobald er ein gutes gefunden hat, nicht zu lange vergleichen und überlegen. „Die Preise sind sehr dynamisch. Es ist nicht so, dass Hotel und Flug, egal an welchem Tag ich schaue, für 299 Euro ausgeschrieben sind. Wenn eine Woche später der Flieger ausgebucht ist, kostet beides dann vielleicht schon 500 Euro“, warnt Hunkemöller. Bei der Plattform 5vorflug.de, die neben Flügen auch Urlaubsschnäppchen auflistet, liegt der durchschnittlich günstigste Buchungszeitpunkt laut CEO Sabine Prähauser bei sieben bis vierzehn Tagen vor der Abreise. Wobei Pokern natürlich auch drin ist: „Mit etwas Glück und starken Nerven spart man wenige Stunden vor Abflug sogar 40 Prozent vom Ursprungspreis“, sagt Prähauser.

Mallorca-Urlaub 2022 buchen: Auf die Details achten

Egal ob Last-minute- oder Frühbucherkampagne: Die Experten raten, genau zu schauen, welche Leistungen die Angebote jeweils beinhalten. „Hätte ich all-inclusive oder nur Frühstück dabei? Sind die Zugtickets zum Flughafen inkludiert? Wie sieht es mit dem Transfer vom Flughafen in Palma zum Hotel aus?“, nennt Hunkemöller einige Anhaltspunkte.

Tolo Deyà, der an der Balearen-Universität Tourismus unterrichtet, warnt zudem, dass Verbraucher ihre endgültige Entscheidung nicht nur vom Preis abhängig machen sollten. „Das billigste Produkt ist nicht unbedingt das beste.“ Auch der Ruf und die Bewertungen der Unterkunft etwa sollten bei der Entscheidung mit reinspielen. Derzeit sieht er die Preise für den Mallorca-Urlaub weiter ansteigen. „Bis jetzt sieht es so aus, als wird es ein gutes Jahr. Aber das sind alles nur Theorien. Niemand weiß, was in einem Monat passiert.“