In Cala Millor finden Gäste eine große Bandbreite an Angeboten, von Traditionen, Kultur, Geschichte und Natur bis hin zu einem angenehmen Klima, guter Gastronomie und herrlichen Stränden. Zudem gibt es ein umfangreiches Netz von Hotels und Unterkünften sowie Angebote im Bereich Sport und Freizeit. Es ist also alles geboten für einen unvergesslichen Urlaub.

Cala Millor liegt im Osten der Insel Mallorca im Landschaftsgebiet Llevant und besteht aus den Gemeinden Son Servera und Sant Llorenç des Cardassar. Weitere Ortschaften sind Son Servera, Sant Llorenç und Son Carrió im Inselinneren und die fünf Küstenorte Cala Millor, Sa Coma, Cala Bona, Costa de los Pinos und S’ Illot.

Sonne und Strand

Man findet hier weiße Sand- oder auch Kieselstrände wie beispielsweise Cala Millor, Cala Nau, Sa Marjal, Se Ribell oder Sa Coma. Neben Entspannung und Sonnenbaden kann man auch diverse Wassersportarten betreiben.

Cala Millor

Mit einer Länge von mehr als zwei Kilometern und einer durchschnittlichen Breite von 50 Metern sowie einem Höhenunterschied von vier Prozent zeichnet sich der Strand von Cala Millor vor allem durch den feinen, sauberen Sand und das tiefblaue klare Wasser aus.

Sa Coma

Gelegen zwischen dem Naturschutzgebiet Sa Punta de n’Amer und der felsigen Küste von de s’Illot, bietet uns der Strand von Sa Coma eine lange Sandbucht, klares und durchsichtiges Wasser und am Meeresgrund ausgedehnte Posidonia-Seegraswiesen.

Daher eignet sich dieser Strand perfekt für Wassersportarten und zum Tauchen und ist sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen beliebt.

Cala Bona

Dieser ruhige Kiesel- und Sandstrand hat die Besonderheit, dass er durch drei kleine Deiche in drei Teile geteilt ist. Es gibt dort einen Erste-Hilfe-Service und in der Nähe einen Fischerhafen mit vielen verschiedenen Restaurants. Der Strand ist 550 Meter lang und neun Meter breit.

Für seine gute Zugänglichkeit wurde er von der Zertifizierungsgesellschaft AENOR mit der Norm UNE 170001 ausgezeichnet. In der Umgebung von Cala Bona befindet sich auch der wunderschöne Strand Sa Punta Roja (zwischen dem Hafen von Cala Bona und Port Verd).

S´Illot

Der Name s’Illot rührt von der imposanten kleinen Insel her, die dort aus dem Meer ragt – man kennt den Strand aber auch als Cala Moreia. Am westlichen Ende des Strands vor der Insel liegen an einer alten Mole ein paar Boote, die von Fischern und Hobbyanglern genutzt werden.

Costa de los Pinos

In Richtung Costa de los Pinos finden wir kleine, malerische Strände – ideal für alle, die den Menschenmassen entfliehen wollen und Ruhe suchen. Das sind die Strände von Port Verd, Port Nou und Port Vell, Sa Marjal, Es Ribell und Es Ratjolí.

Natur und Sport

Neben den wunderschönen Stränden mit kristallklarem Wasser bietet die Region unzählige Möglichkeiten, Sport zu treiben und unsere Natur zu genießen. Sie gehört zu den wichtigsten Anziehungspunkten und bietet optimale Voraussetzungen, um im Urlaub gesunde Aktivitäten durchzuführen und dabei Spaß zu haben.

Gleich in der Nähe des Urlaubsortes gibt es ein breites Angebot an Sporteinrichtungen, Fitnesscentern, Spas, Tennis-, Fußball- und Golfplätzen. Auch Wassersportarten stehen in vielfältiger Form zur Verfügung, wie beispielsweise Segeln, Windsurfen, Stand Up Paddling und Tauchen. Oder man macht einen Ausflug mit einem der Boote, die in Cala Millor, Sa Coma und Cala Bona abfahren.

Golf

Die 18-Loch-Plätze Pula Golf Resort und Golf Son Servera sind das ganze Jahr über geöffnet und bieten allen Golfbegeisterten die Möglichkeit, ihren Sport während ihres Aufenthalts auszuüben.

Radsport und Wandern

Cala Millor liegt in einer Region mit wenig Steigungen – ideal für Wanderungen, leichte Fahrradtouren oder Nordic Walking.

Rundweg mit dem Fahrrad

Das Gemeindegebiet, das sich über 20 Kilometer eben dahinstreckt, lädt zu Fahrradtouren ein. Dabei kann man auf einem Radweg von Sa Coma bis zur Costa de los Pinos fahren und dabei einen Abstecher nach Son Servera machen.

Die Vía Verde von Manacor nach Artà

Von Cala Millor aus hat man die Möglichkeit, die Vía Verde zu nutzen, eine stillgelegte und zu einem Weg ausgebaute Eisenbahntrasse mit einer Länge von 29 Kilometern, die zwischen Manacor und Artà verläuft und für Sportarten wie Wandern, Laufen und Radfahren geeignet ist.

Die Wegstrecke liegt inmitten der wunderschönen Landschaft Llevant im Osten Mallorcas und führt durch die Ortschaften Sant Llorenç, Son Carrió und Son Servera. Die Vía Verde ist Teil des Netzes „Grüne Wege“ (Vías Verdes) in Spanien: www.viasverdes.com

Triathlon

Der internationale Triathlon TOTALTRIMALLORCA findet seit einigen Jahren in der ersten Juniwoche statt, ein Triathlon der von Triathleten für Triathleten entworfen wurde. Er wird immer in der Gemeinde Cala Millor durchgeführt, da sie idyllische und perfekte Voraussetzungen für den Tourismus und den Sport bietet. Der Triathlon ist wohl die Sportart, die am besten in diese Küstenregion Mallorcas passt.

Kunst und Kultur

Die Kombination zwischen gelebten Traditionen und Kultur- und Kunstveranstaltungen macht Cala Millor zu einem spannenden Reiseziel für Kultur- und Kunstinteressierte. Es gibt Kunstrundgänge, Sehenswürdigkeiten sowie Ausstellungen und kulturelle Events.

Sa Punta de n'Amer

Naturschutzgebiet in privatem Besitz. Sa Punta de n’Amer wurde 1985 zum Naturgebiet von besonderem Interesse (ANEI) erklärt. Das Gebiet liegt zwischen den Ortschaften Cala Millor und Sa Coma und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 200 Hektar. Dort befinden sich Natur- und Kulturschätze sowie historische Sehenswürdigkeiten, z. B. ein Wehrturm aus dem 17. Jahrhundert, der als „Es Castell de Sa Punta de n’Amer” bekannt ist. Er ist sehr gut erhalten, und es lohnt sich, ihn zu besichtigen.

Kulturzentrum "Sa Màniga"

In diesem Kulturzentrum werden ausgewählte Theaterstücke und Konzerte präsentiert. Es gibt einen Ausstellungsraum, einen großen Konzertsaal sowie mehrere Räume, in denen Kongresse und Tagungen stattfinden können.

Prähistorische Siedlung S'Illot

Diese Siedlung ist eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten der talayotischen und posttalayotischen Kultur (850 bis 123 v. Chr.), sowohl hinsichtlich der Vielfalt der dort befindlichen Bauten als auch wegen ihrer komplexen und langen geschichtlichen Entwicklung.

Ergänzend führt das Besuchszentrum der Talayot-Siedlung von s´Illot den Besucher in die Welt der prähistorischen und prätalayotischen Kultur ein. Man erfährt, wer die damaligen Bewohner Mallorcas waren, wie sie lebten, was ihre Bräuche und besonderen Eigenschaften waren.

Kirchen

In den Ortschaften der Gemeinde gibt es vier katholische Kirchen: die Kirchen Sant Joan Baptista und Església Nova in Son Servera, die Kirche Sant Miquell in Son Carrió und die Gemeindekirche von Sant Llorenç des Cardassar.

Besonders sehenswert ist die „Església Nova”, ein Bauwerk, mit dessen Planung der katalanische Architekt Joan Rubió Bellver beauftragt wurde, der wiederum ein Kollege des berühmten Architekten Antoni Gaudí war. Die Kirche wurde mehrfach umgebaut und letztlich nicht fertiggestellt. Man kann dort einige Elemente aus der Neugotik bewundern mit der typisch strengen Bauform, den großen Fenstern und Rosetten. Das Besondere an dieser Kirche ist, dass sie zum Himmel hin offen ist. Man kann sie kostenlos von Montag bis Freitag, 09:30 bis 14:30 Uhr, besichtigen.

"Els Rentadors" von Servera

Die öffentlichen Waschplätze wurden im Jahr 1905 durch den mallorquinischen Architekten Juan Guasp mit Hilfe von Pedro Orlandis angelegt, der dem Ort 1.000 Pesetas zur Errichtung spendete und dafür sorgte, dass die Bevölkerung von Son Servera diesen idealen Platz zum Wäschewaschen zur Verfügung hatte.

Freizeit

Cala Millor hält für seine Besucher ein umfassendes Service- und Freizeitangebot bereit, sodass ein Urlaub dort ein unvergessliches Erlebnis wird.

Familien

Sowohl an den Stränden als auch im Inland gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auf unterschiedlichste Weise die Freizeit zu verbringen und Spaß zu haben. Vor allem Familien mit Kindern finden hier alles, was man für einen abwechslungsreichen Familienurlaub braucht.

Märkte: Kunsthandwerk und lokale Produkte

Im Gemeindegebiet hat man viele Einkaufsmöglichkeiten sowie auch schöne Wochenmärkte im Freien, die eine Vielzahl an regionalen Produkten anbieten – diese Märkte sind sehr beliebt und meist gut besucht!

Erstklassige Gastronomie

In Cala Millor hat man die Auswahl zwischen zahlreichen Restaurants, in denen man die Essenz der mediterranen Küche genießen kann. Ob mit Blick aufs Meer oder in typisch mallorquinischen Landrestaurants – die Gäste können sich davon überzeugen, wie einmalig und vielfältig unsere traditionelle Küche mit lokalen Produkten zubereitet ist.

Sehenswürdigkeiten

Es gibt einige Orte und Sehenswürdigkeiten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Wir geben Ihnen einige Empfehlungen, die Sie in Ihren Urlaubsplan einbauen können.

Hafen von Cala Bona

Cala Bona ist ein Fischerdorf, das an Cala Millor grenzt. Der Hafen von Cala Bona ist ein kleiner Fischerhafen, der den Charme früherer Zeiten nicht verloren hat. Es ist ein einladender Ort mit wunderschönem Ausblick, wo man ein paar angenehme Stunden verbringen kann.

Aussichtspunkt an der Costa de los pinos

Ein emblematischer und wegen des traumhaften Ausblicks gerne besuchter Ort. Die erst kürzlich renovierte Aussichtsplattform befindet sich am Ende des Küstenstreifens Costa dels Pins und ist ein beliebter Ausflugsort, um von dort aus den fantastischen Blick über die Bucht von Cala Millor zu genießen.

Die Promenade von Cala Millor

An der Uferpromenade kann man diverse Skulpturen besichtigen. Dabei handelt es sich um Urban Art Werke, die hier im Freien ausgestellt werden. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – ein Spaziergang oder ein Ausflug entlang dieser Promenade bietet wunderbare Ausblicke.