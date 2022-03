Das Hotel Honucai startet die Saison an Ostern mit dem klaren Bekenntnis, seine Gäste mit dem echten Mallorca verbinden zu wollen – dem Mallorca, wie die Einheimischen es kennen und lieben, mit seinem gemächlichen Tempo, malerischen Fischerdörfern, Kunsthandwerkermärkten und einer vorzüglichen Gastronomie auf der Grundlage von fangfrischem Fisch. All dies in privilegierter Lage in Colònia de Sant Jordi.

„Im Hotel Honucai legen wir großen Wert auf die Verbindung zur Insel”, sagt Marta Golobardes, Generaldirektorin der Hotelkette Gallery Hoteles, zu der das Hotel gehört. „Wir lieben es, unseren Gästen das Gefühl zu geben, dass sie auf Mallorca ein Zuhause direkt am Meer haben. Wir begleiten sie dabei, die authentische Seele der Insel, ihre Kultur und Gastronomie entdecken und lieben zu lernen.“ Schlendern Sie die Buchten Es Dolç und Es Carbó mit ihrem kristallklarem Wasser entlang! Genießen Sie eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang entlang der Naturlandschaft der Insel Cabrera! Erkunden Sie die Gegend per Rad oder entdecken Sie bei besonderen gastronomischen Events die typischen Meeresspezialitäten der Gegend – alles Erlebnisse, die Ihren Aufenthalt zu einem einzigartigen und unvergleichlichen Erlebnis werden lassen.

Mit Blick aufs Meer aufwachen

Das Boutique-Hotel in dem ehemaligen Fischerdorf bietet auch das unvergleichliche Privileg, direkt am Meer übernachten zu können. Der ausgeprägt mediterrane Stil, die natürlichen, maritimen Materialien und die lebendige, lichtdurchflutete Atmosphäre vermittelt den Gästen das besondere Flair der Insel.

Das Restaurant Salicornia – eine Referenz in Sachen Fisch

Das Restaurant im Erdgeschoss, in dem das authentische Aroma des Meeres niemandem verbogen bleibt, ist von der Strandpromenade aus betretbar. 2022 wagt es den Sprung und konzentriert sich ab sofort auf erstklassige Meeresküche, die die Produkte der Insel ohne viel überflüssigen Chichi zum Glänzen bringt. So kommen Besucher wie Inselbewohner in den besonderen Genuss lokaler Köstlichkeiten, liebevoll zubereitet von Küchenchef Pablo Tomás (ex Drolma und elBulli).

Das Restaurant ist für seine Küche bekannt, die auf frischem Fisch und frischen Produkten basiert. Hier werden bewährte mallorquinische Rezepte und eigene, auf der Basis von Insel-Produkten zubereitet. Schwarze Kroketten mit Tintenfisch, Tartar mit rotem Thunfisch, Reis mit Hummer oder gut gewürzte mallorquinische Felskrake mit der roten Insel-Paprika tap de cortí. Das sind nur einige Gerichte, die Besucher in dieser Saison im Salicornia probieren können. Tag für Tag wählt der Chefkoch für sie die besten lokalen Zutaten aus: von Roten Garnelen aus Sóller über Fisch bis hin zu Sobrassada von Can Company, tap de cortí sowie der scharfen Paprika cirereta.

Rooftop-Bar The TOP: Cocktails, Robata & Raw bar mit Blick aufs Mittelmeer

Im sechsten Stock erwartet die Gäste nicht nur ein unvergleichlicher Meerblick, sondern auch das innovativste und äußerst erfrischende Angebot des Hotels. Die Gastronomie im The TOP erfindet die japanische Grilltechnik Robatayaki neu, indem vornehmlich lokale Produkte zubereitet werden. Im perfekten Kontrast dazu bietet The TOP darüber hinaus eine Raw Bar, in der vorzüglich gewürzte Rohkost-Speisen serviert werden. Bestens abgerundet wird das Angebot durch ausgezeichnete Cocktails und Livemusik an den Wochenenden. Es ist ein Erlebnis, das man sich in diesem Jahr lieber nicht entgehen lassen sollte.