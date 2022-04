Wann verzieht sich der Regen endlich, und wann kann man wieder am Strand relaxen? An welcher Tankstelle in meiner Nähe sind die Preise derzeit am günstigsten? Mit welchem Lieferdienst kann ich mir etwas zu essen in meine Ferienwohnung bestellen? Und hebt der Flieger beim Rückflug nach Deutschland eigentlich pünktlich ab? Wer zum ersten Mal nach Mallorca in den Urlaub kommt oder schon lange nicht mehr hier war, muss sich erst einmal zurechtfinden. Um Urlaubern die ersten Tage auf der Insel zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen folgende neun Apps und eine Website, die Sie sich auf dem Handy als Lesezeichen oder als direkte Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm speichern sollten:

Mit Überlandbussen und Zügen über die Insel: Tib Mallorca

Leider hat die Gesellschaft des öffentlichen Verkehrsnetzes auf den Balearen (TIB) immer noch keine App. Daher empfehlen wir Ihnen, die Website tib.org über den Handybrowser aufzurufen und über das Symbol mit dem blauen Quadrat und dem Pfeil durch Anklicken des Pluszeichens (bei iOS) oder über die drei Punkte oben rechts (bei Android) zum Home- oder Startbildschirm hinzuzufügen. So kann man künftig vom neu erzeugten Symbol aus direkt auf die Seite in mobiler Ansicht gelangen. Dort noch kurz überprüfen, ob oben rechts „Mallorca“ ausgewählt ist und über das Flaggensymbol „Deutsch“ einstellen. Unter „Linien“ können Sie alle Fahrzeiten von Bussen, Zügen und der Metro einsehen.

Unterwegs in Palma: MobiPalma

Um sich in der Inselhauptstadt fortzubewegen, hilft die in deutscher Sprache erhältliche App MobiPalma, die die alte (EMT Palma) ersetzt. Die Übersetzungen sind zwar nicht immer einhundertprozentig korrekt. Wer kein Spanisch kann, den sollte die deutsche Sprachversion dennoch weiterbringen. In der App finden Sie: Taxistände in der Nähe, Buslinien- und Haltestellen, Ankunfts- und Abfahrtszeiten des nächsten Busses, die Stationen des städtischen Fahrrad-Ausleih-Services BiciPalma, Ladestationen für Elektroautos sowie Parkplätze und ihre jeweiligen Kapazitäten. Auch Streckenstörungen und Verspätungen werden unterhalb der bunten Icons angezeigt.

Die günstigste Tankstelle finden: GeoGasolineras

Tank-Apps gibt es zuhauf. Ganz offiziell, nämlich vom spanischen Umweltministerium, ist „GeoGasolineras“. Zumindest Android-Nutzer können die Inhalte der Seite geoportalgasolineras.es auch als Anwendung einsehen. Nutzer von iOS können sich auch diese Webseite zum Homebildschirm hinzufügen. Unter „Provincia“ die Balearen auswählen und die Suche wahlweise mit der Angabe der Gemeinde spezifizieren. Dann noch den Benzintyp auswählen. Eine Karte zeigt dann die Tankstellen samt Preisen an. Teuer (rot) und günstig (grün) ist dabei schon farblich markiert. Wer den Haken bei „EESS más económicas“ setzt, bekommt nur die günstigen Tankstellen angezeigt.

Wetter checken: Aemet

Genauer als die Wetterangaben von auf dem eigenen Handy bereits vorinstallierten Apps sind oft die des spanischen Wetterdienstes Aemet. Auch in dieser App bei „Mis Ubicaciones“ den Regler namens „Geolocalizar“ nach rechts schieben und der Standortfreigabe zustimmen. Dann bei „Municipios“ neben dem Hauptort unter dem Plussymbol andere Orte hinzufügen.

Den Dolmetscher immer dabei: Microsoft-Translator

Sie können kein Spanisch oder Katalanisch und wollen Einheimische nach dem Weg zum Strand fragen oder im Restaurant als Allergiker ein geeignetes Gericht bestellen? In der App zunächst links die Sprache „Deutsch“ und rechts „Spanisch“ oder „Katalanisch“ einstellen. Dann können Nutzer den deutschen Satz in die App eintippen (Tastatursymbol) oder langsam einsprechen (Mikrofonsymbol). Die kostenlose Anwendung gibt die Übersetzung dann per Sprachausgabe und Textansicht aus. Wer einen Satz während seines Urlaubs häufiger brauchen wird, kann ihn mit dem Pinnnadel-Symbol markieren. Die gespeicherten Sätze findet er dann unter dem Uhrsymbol bei „angeheftet“ wieder.

Per App ein Taxi bestellen: nTaxi

Dienste wie Uber oder Cabify sind zwar auf Mallorca bislang nicht vertreten, dafür können die konventionellen Taxis mittlerweile auch per App bestellt werden. „Ntaxi“ ist inzwischen in mehreren spanischen Provinzen in Betrieb, darunter auch auf den Balearen. Die Handhabung hat sich im MZ-Test bewährt: anmelden, Startpunkt und Fahrtziel angeben, kurz darauf wird der Auftrag bestätigt. Wer den Dienst öfter für dieselbe oder ähnliche Strecken nutzt, kann unter „Home“ seine Adresse, unter „Workplace“ die seiner Arbeit oder bei „Enter an address“ eine beliebige andere eingeben. Unter „Suggestions“ befinden sich Einkaufzentren oder der Flughafen. Praktisch: Die App zeigt nicht nur Infos zum Taxi an (Fahrzeugnummer und Name des Fahrers), sondern auch den voraussichtlichen Preis der Fahrt sowie die Anfahrt des Taxis in Echtzeit.

Flugzeiten, Parken, Läden: AENA

Die Applikation bietet unter anderem eine Übersicht über ankommende und abfliegende Flugzeuge (in Echtzeit – die Information entsprechen denen auf den Monitoren in Son Sant Joan), den Standort der Läden und die Möglichkeit, einen Parkplatz zu reservieren. Unter „WiFi“ können sich Nutzer zudem direkt nach der Ankunft mit dem Flughafen-WLAN verbinden, um weitere nützliche Apps herunterzuladen.

Zu bequem fürs Restaurant: Glovo

Vor allem im Großraum Palma sieht man sie mit ihren gelben Kühlkoffern auf dem Rad oder Roller immer wieder durch die Stadt düsen: die Rider des spanischen Lieferdienstes Glovo. Neben Essen liefern sie auch Medikamente, Geschenke oder kleinere Supermarkteinkäufe. Wer will, kann das Restaurantangebot unter „Todo“ nach Nähe, den besten Bewertungen oder dem Lieferpreis filtern lassen.

Hohen Bußgeldern entkommen: Social Drive

Zum Herunterladen der App, mittels derer sich Verkehrsteilnehmer vor Radar- oder Polizeikontrollen warnen, müssen Nutzer Ihren Appstore eventuell auf „Spanien“ umstellen. Dann die Standortfreigabe akzeptieren. Anschließend die Hauptansicht durch nach unten Wischen aktualisieren. Allgemeine Polizeikontrollen sind mit rotem Pfeifen-Symbol gekennzeichnet, Radarkontrollen in Blau, Staus in Gelb. Wer selbst etwas melden will, kann unter dem Papierflieger-Symbol einen Eintrag machen und etwa auch einen Helikopter, den er gesichtet hat, verorten. Dazu den Ort auf der Karte auswählen oder per Mikrofon einsprechen.

Sich beim Wandern nicht verirren: Wikiloc

Oben bei „Trails finden“ „Mallorca“ eingeben oder unter „Karte“ die gewünschte Region auf der Insel auswählen und auf „Suche hier wiederholen“ klicken. Anhand der auftauchenden Symbole sehen Nutzer schnell, ob eine Route für Familien, Wanderer oder Kletterer geeignet ist. Am unteren Rand sind jeweils die Länge der Strecke, die zurückzulegenden Höhenmeter sowie der Schwierigkeitsgrad angegeben.