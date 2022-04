Am frühen Montagmorgen (11.4.) ist die "Hanseatic Nature", ein kleines, auf Expeditionsreisen spezialisiertes Kreuzfahrtschiff, zum ersten Mal in den Hafen von Palma de Mallorca eingelaufen. Von hier startet das Schiff am Dienstag (12.4.) auf eine 13-tägige Kreuzfahrt, die es über Menorca, Frankreich und die spanische Mittelmeerküste bis nach Lissabon führt.

Die "Hanseatic Nature" wurde im Mai 2019 in Dienst gestellt. Das 138 Meter lange Schiff wurde auf der Varg-Werft in Rumänien gebaut. Es hat eine Kapazität für 230 Passagiere. Da es deutlich kleiner ist als übliche Kreuzfahrtschiffe, wird es auf Reisen geschickt, die die großen Pötte nicht bestreiten können, wie etwa die Antarktis. Es fährt aber auch an die chilenischen oder die norwegischen Fjörde und in die Südsee. In Palma gingen rund 60 Passagiere von Bord, die eine Rundfahrt durch das westliche Mittelmeer gemacht hatten. Für die Reise nach Lissabon sind 150 Buchungen eingegangen. Im Laufe des Monats bleibt es noch an der spanischen Küste, bevor es zunächst nach Hamburg und später unter anderem auf Reisen nach Schottland, der norwegischen Küste und Spitzbergen eingesetzt wird. Im Spätsommer wird es die Nordwestpassage befahren. Die "Hanseatic Nature" hat zwei Schwesterschiffe, die "Hanseatic Inspiration" und die "Hanseatic Spirit". /pss