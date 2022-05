"Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo", sagen die Spanier. Bis zum 40. Mai, also fast bis Mitte Juni, soll man den Unterrock nicht ausziehen, da es noch kalt werden kann. Nur wenige Mallorquiner gehen daher im Mai im Meer baden. Urlauber sind in dieser Hinsicht meistens etwas waghalsiger.

Das Wetter auf Mallorca ist derzeit frühlingshaft. Die Sonne scheint meist, die Temperaturen liegen über der 20-Grad-Marke und erreichen am Wochenende 25 Grad. Das Meer ist nach dem Winter aber noch recht kühl. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt am Mittwoch (4.5.) die Wassertemperaturen wie folgt an: Playa de Palma 16 Grad

Playa de Muro 17 Grad

Cala Agulla 17 Grad

Playa Santa Ponça 16 Grad

Port de Sóller 16 Grad

Es Trenc 16 Grad

Cala Mondragó 18 Grad

Alcúdia 18 Grad

Camp de Mar 16 Grad

Sa Calobra 16 Grad

Cala Millor 18 Grad Neopren-Anzug ratsam Für ein kurzes Bad im Meer bei prallem Sonnenschein sollte das ausreichen. Für ausgiebiges Plantschen ist es wohl noch zu kalt. Wassersportler, die länger im Meer sein wollen, sollten bei diesen Temperaturen einen Neopren-Anzug anziehen. Jedoch ist hier ein dünnes Exemplar mit kurzen Armen ausreichend. MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus Es ist im Endeffekt auch davon abhängig, welche Temperaturen man gewöhnt ist. Viele Urlauber wollen es sich nicht nehmen lassen und schon mal anbaden, wenn sie einmal auf Mallorca sind. Während die Strände bei sonnigem Wetter meist schon ganz gut besucht sind, hat man das Wasser in felsigen Küstenbereichen oft für sich alleine. Strandsaison offiziell begonnen Offiziell hat die Strandsaison mit dem Mai begonnen. Seit Sonntag (1.5.) sind an den meisten Stränden Rettungsschwimmer im Einsatz. Die Strömungen rund um die Insel sollte man nicht unterschätzen. Einige Gemeinden haben auch schon die Sonnenliegen und -schirme aufgebaut.