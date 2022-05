Das Magazin "Condé Nast Traveler" hat erneut die besten neuen Hotels der Welt gekürt. Unter den 96 ausgewählten Gästehäusern ist auch eines auf Mallorca dabei. Das Fünf-Sterne-Hotel Can Ferrereta in Santanyí hat es in die Liste geschafft.

Auch auf den anderen Baleareninseln wurden Neueröffnungen ausgezeichnet. Six Senses und Oku, beide auf Ibiza und Cristine Bedford auf Menorca sind nach Ansicht des Magazins ebenfalls empfehlenswert. Boutique-Hotel im historischen Herrenhaus Beim Boutique-Hotel Can Ferrereta im Zentrum von Santanyí handelt es sich um ein historisches Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, das in liebevoller Kleinarbeit umgestaltet wurde. Das Hotel wurde im April 2021 eröffnet und steht für Gäste ab 14 Jahren zur Verfügung. Wer sich im Can Ferrereta einmietet, kann einen Fitnessraum und ­einen Spa-Bereich mit Hammam, beheiztem Pool und Behandlungsräumen nutzen. Im Außenbereich locken ein 25 Meter langer Pool und eine Liegewiese inmitten eines mediterranen Gartens. Die Betreiber, die Geschwister Soldevila, besitzen auch das Hotel Sant Francesc in Palma de Mallorca. /pss