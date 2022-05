Schauspieler Til Schweiger bringt seine Hotelkette "Barefoot Hotels" nach Mallorca. Am Mittwoch (1.6.) eröffnet eine Unterkunft in Portocolom ist Osten der Insel. Das Haus soll über 60 Zimmer verfügen und, laut Pressemitteilung, "entspannten Luxus mit mallorquinischem Flair" verbinden.

Den Gästen stehen elf Zimmerkategorien zur Verfügung: vom normalen Doppelzimmer bis zur luxuriösen Suite mit Meerblick und Terrasse. Auch Familienzimmer soll es in dem Gästehaus geben. Die Zimmer sind in "hellen Naturtönen eingerichtet" und "verströmen die Gelassenheit eines langen Sommertags".

Wer schon immer mal wissen wollte, was Til Schweiger am liebsten isst, findet im Hotelrestaurant die Antworten. Dort bekommt man "Til's Lieblingsgerichte" sowie mallorquinische Küche serviert. In seinem Bestreben, Lässigkeit zu vermitteln, setzt das Restaurant auf große Tische, an denen man sich im "Family Style" unterhalten und genießen kann. Ansonsten bietet das Gästehaus alles, was das Herz des zu verwöhnenden Luxusurlaubers begehrt. Ein Spa mit Sauna und Hamam ist ebenso verfügbar wie eine Dachterrasse, eine Sonnenterrasse und ein Außenpool.

Betrieben von Arcona Hotels & Resorts

Betrieben wird das Hotel wie die anderen Filialen der Kette von der Gruppe Arcona Hotels & Resorts. Es gibt bislang Barefoot Hotels am Tegernsee und in Südafrika. Eine Dependance am Timmendorfer Strand wurde aufgegeben.

Til Schweiger besitzt seit mehreren Jahren ein Haus auf der Insel und verbringt hier immer wieder längere Aufenthalte. "Das neue Barefoot Hotel passt perfekt zu meiner Vorstellung von einem lässig-legeren Hotel in bester Lage", lässt er sich zitieren. Mit seinen Hotels will er "Orte des Aufatmens und der puren Erholung" schaffen. Bei "Barefoot" werde die "Rückbesinnung auf die wesentlichen Dinge mit so viel Leidenschaft zelebriert", dass eine "Atmosphäre entsteht, die entspannter kaum sein kann."