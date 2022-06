Chaos-Sommer am Flughafen Mallorca? Fluglotsen planen Streiks

Die Fluglotsen erwägen, diesen Sommer einen spanienweiten Generalstreik auszurufen. Das gab die Gewerkschaft der Fluglotsen USCA am Mittwoch (1.6.) bekannt. Der Personalmangel trotz höherem Verkehrsaufkommen, die dadurch entstehende Arbeitsbelastung und die laufenden Tarifverhandlungen sind einige der Gründe, warum es in den kommenden Wochen auch auf Mallorca zum Ausstand kommen könnte.

Die endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht getroffen. Ende des Monats wollen die Beschäftigten der fünf Kontrollzentren der spanischen Luftfahrtverwaltung Enaire bei einer Versammlung in Barcelona über die Möglichkeit eines Streiks diskutieren.

Personalmangel am Flughafen Mallorca

Gerade am Flughafen Mallorca zeigt sich die Dramatik des Personalmangels. Im Rekordjahr 2019 waren im Kontrollturm 55 Fluglotsen auf der Insel beschäftigt. Schon damals kamen die Mitarbeiter an ihre Grenzen. In diesem Jahr sind es nur 53 Angestellte. Aber schon im April diesen Jahres war der Luftverkehr im Vergleich zum selben Monat vor drei Jahren um zehn Prozent gestiegen. Angesichts des zu erwartenden Hochbetriebs im Sommer, der die Zahlen von 2019 pulverisieren könnte, sei die Zahl der Arbeitskräfte zu niedrig. Im Kontrollzentrum der Insel, das für die Überflüge verantwortlich ist, sind es fünf Mitarbeiter weniger als vor drei Jahren.

Zudem sei der psychische Stress groß, erklärten Gewerkschaftsvertreter in Bezug auf eine von Enaire in Auftrag gegebene Studie. Darin sei die hohe Belastung der Mitarbeiter festgestellt worden, die Luftfahrtverwaltung habe aber nur unzureichende Schritte unternommen, um die Situation zu verbessern. Enaire kündigte derweil an, dieses Jahr elf Fluglotsen mehr als vor der Pandemie zu beschäftigen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Fluglotsen einen Großstreik ausrufen. Im Dezember 2010 kam es zum ersten Mal zu einem Generalausstand. Als Reaktion darauf rief Spanien erstmals in der Geschichte der Demokratie einen Alarmzustand aus. /pss