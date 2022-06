Mallorca schwitzt seit Tagen und leidet unter der ersten großen Hitzewelle des Jahres. Am Donnerstag (16.6.) gilt von 13 bis 20 Uhr im Norden, Süden und der Inselmitte die Warnstufe Gelb. 38 Grad sind möglich, Ausreißer nach oben aber auch. Es weht kaum Wind, nur an der Küste eine Brise vom Meer her.

Nicht wenige suchen dabei ein wenig Abkühlung im Meer. Aber ist die noch möglich, oder gehen die Temperaturen im Wasser auch so in die Höhe, dass man nicht mehr wirklich von Erfrischung sprechen kann? Dies sind die aktuellen Wassertemperaturen an den Stränden auf der Insel am Donnerstag: Playa de Palma - 26 Grad

Colònia de Sant Jordi 26 Grad

Camp de Mar - 26 Grad

Sant Elm - 26 Grad

Cala Santa Ponça - 26 Grad

Playa de Muro - 25 Grad

Cala Santanyí - 25 Grad

Es Trenc 25 Grad

Cala Mondragó - 25 Grad

Cala Formentor - 25 Grad

Can Picafort - 25 Grad

Port de Sóller - 25 Grad

Sa Coma - 25 Grad

Magaluf - 25 Grad

Cala Millor - 24 Grad

Sa Calobra - 24 Grad

Cala Agulla - 23 Grad

Cala Mesquida - 23 Grad So wird die Wassertemperatur in den kommenden Tagen In den kommenden Tagen könnten die Temperaturen weiter steigen. Unter anderem für die Playa de Palma und Sa Calobra sind am Freitag etwa 27 Grad Wassertemperatur angekündigt. Am Es Trenc soll das Wasserthermometer laut staatlichem Wetterdienst Aemet auf 26 Grad steigen. Und auch an der Cala Agulla und der Cala Mesquida im Nordosten der Insel, wo es am Donnerstag vergleichsweise mild ist, sollen die Werte in den kommenden Tagen die 26 Grad erreichen. MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus Achtung: Schützen Sie sich bei der Hitze Bitte denken Sie bei großer Hitze und Sonnenschein daran, ausreichend zu trinken, sich einzucremen, einen Sonnenschutz auf dem Kopf zu tragen und lieber etwas mehr Zeit im Schatten als in der prallen Sonne zu verbringen. /pss Wie die Meerestemperatur vor Mallorca gemessen wird - und wie sie sich verändert