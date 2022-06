Da hat sich die Werbeabteilung eine clevere Kampagne ausgedacht: Die spanische Brauerei San Miguel will von Juli bis Oktober Reisende entschädigen, deren Flug nach Spanien gestrichen wurde oder verspätet gestartet ist. Um den Ärger zu lindern, gibt es ein kostenloses Sixpack.

"Angesichts der Vielzahl an gestrichenen Urlaubsflügen nach Spanien und der Erkenntnis, dass dadurch viele Menschen einen wichtigen Moment der Entspannung und Erholung verpassen werden, hat sich San Miguel in Deutschland zu einer besonderen Hilfsmaßnahme entschlossen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Freibier muss vorab gekauft werden

So kommen Urlauber an das Freibier: Das Sixpack müssen sich die Touristen selbst im Laden kaufen. Auf der Website www.sanmiguelsommer.de müssen der Kassenzettel und ein Nachweis, dass der Flug von Deutschland nach Spanien gestrichen wurde oder mindestens drei Stunden verspätet war. Ist das getan, erstattet Anheuser-Busch InBev Deutschland, die die spanische Biermarke in Deutschland vertreiben, den Kaufpreis zurück.

Die Website wird am 1. Juli freigeschaltet und ist bis zum 1. Oktober aktiv.

"Urlaub in Spanien ist für viele Menschen ein Highlight, auf das sie nicht verzichten wollen. Und gerade dort gehört unser spanisches Premium-Lagerbier San Miguel für viele zu einem entspannten Urlaubserlebnis einfach dazu", wird Unternehmenssprecher Fried-Heye Allers in der Pressemitteilung zitiert.

Auf Mallorca derzeit wenige Probleme

An den deutschen Flughäfen kommt es derzeit immer wieder zu Chaos bei den Sicherheitskontrollen und der Abfertigung der Passagiere. Auf Mallorca läuft der Flugverkehr bis auf wenige Ausnahmen normal, wobei sich die Lage kurzfristig durch die Streiks bei den Fluglinien Ryanair und EasyJet sowie bei den Fluglotsen ändern kann. Ein Streik des Kabinenpersonals von Lauda wurde hingegen schon wieder abgesagt. /rp